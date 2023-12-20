Погода в Україні 21 грудня - де буде найтепліше

Люди гуляють із собакою по центру Києва. Фото: Новини.LIVE

Четвер, 21 грудня, обіцяє українцям теплу весняну погоду. Значних опадів не очікуються, за винятком можливих легких дощів або туману у східних та західних регіонах, а повітря прогріється до +10 °С.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.

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Погода в Україні на 21 грудня

Діденко повідомила, що у західних районах прогнозується сильний вітер із південного заходу, тоді як в інших місцях вітер буде помірнішим.

Найнижча температура повітря прогнозується у Карпатах, Закарпатті та на сході. Вдень очікується +1…+4°С. У більшості українських областей буде трохи тепліше до +8 °С, а на півдні до +10 °С.

Погода в Києві на 21 грудня

У Києві у четвер передбачається відносно тепла погода до +4 °С, без опадів.

Також народний синоптик повідомила, що з 22 по 24 грудня погода стане холоднішою, з мокрим снігом, дощем та поривчастим вітром. А ось на Різдво очікується потепління.

"Цікавий факт: одним із найхолодніших місць сьогодні є Закарпаття. У той час як у північному Києві температура сягає +8…+10 °С, в Ужгороді спостерігається мороз 0…-2 °С", — каже Наталія Діденко.

Повідомлення про погоду в Україні на 21 грудня. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в Україні 20 грудня прогнозується тепла погода, з опадами переважно на півночі та заході, але вони будуть слабкими та місцями. Температура повітря протягом дня становитиме +3…+9 °С, на півдні та в Чернівецькій області +7…+11 °С.