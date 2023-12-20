Погода в Украине 21 декабря - где будет теплее всего

Люди гуляют с собакой по центру Киева. Фото: Новини.LIVE

Четверг, 21 декабря обещает украинцам теплую весеннюю погоду. Значительные осадки не ожидаются, за исключением возможных легких дождей или тумана в восточных и западных регионах, а воздух прогреется до +10 °С.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине на 21 декабря

Диденко сообщила, что в западных районах прогнозируется сильный ветер с юго-запада, в то время как в других местах ветер будет более умеренным.

Самая низкая температура воздуха прогнозируется в Карпатах, Закарпатье и на востоке. Днем ожидается +1…+4 °С. В большинстве украинских областей будет чуть теплее, до +8 °С, а на юге до +10 °С.

Погода в Киеве на 21 декабря

В Киеве в четверг предвидится относительно теплая погода до +4 °С, без значительных осадков.

Также народный синоптик сообщила, что с 22 по 24 декабря погода станет более холодной, с мокрым снегом, дождем и порывистым ветром. А вот на Рождество ожидается потепление.

"Интересный факт: одной из самых холодных мест сегодня является Закарпатье. В то время как в северном Киеве температура достигает +8…+10 °С, в Ужгороде наблюдается мороз 0…-2 °С", — говорит Наталья Диденко.

Сообщение о погоде в Украине на 21 декабря. Фото: скриншот

Напомним, что в Украине 20 декабря прогнозируется теплая погода, с осадками преимущественно на севере и западе, но они будут слабыми и местами. Температура воздуха в течение дня составит +3…+9 °С, на юге и в Черновицкой области +7…+11 °С.