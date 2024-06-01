Погода в Україні та Києві завтра, 2 червня

Дівчина охолоджується під водяним розпилювачем. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Погода в Україні та Києві у неділю, 2 червня, очікується задушливою зі непостійними температурними показниками. Над нашою країною все ще утримається грозовий фронт, проте в окремих регіонах температурні показники перевищать за 30 градусів вище за нуль.

Про це інформує Укргідрометцентр.

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Синоптики кажуть, що небо завтра буде хмарним, але з проясненнями. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температурні показники по Україні на 15:00 2 червня. Джерело: Meteopost.com

По всій території України, крім південно-східних регіонів, короткочасні дощі, подекуди — з грозами.

Температурні показники по Україні на 21:00 2 червня. Джерело: Meteopost.com

Температура повітря вдень на заході вночі +10...+15°С, вдень +21...+26°С. На решті території вночі +13...+18°С, вдень +27...+32°С. На півночі, у Вінницькій та Черкаській областях — +24...+29°С.

На Київщині завтра вдень пройдуть помірні короткочасні дощі, температура вночі +13...+18°С, вдень +24...+29°С.

У столиці вночі +16...+18°С, вдень +26...+28°С.

Погода в Україні та Києві на 2 червня. Джерело: meteoprog

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко також розповіла, на початку літа в Україні очікуються зливи з грозами, а також існує ризик пожежної небезпеки.

Додамо, що синоптики розповіли про те, що червень в цьому році буде набагато теплішим, ніж торік, оскільки чотири з п’яти попередніх місяців виявились теплішими за норму.