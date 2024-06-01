Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Будет парить весь день — синоптики обещают грозовые ливни и невыносимую жару на завтра arrow

Будет парить весь день — синоптики обещают грозовые ливни и невыносимую жару на завтра

1 июня 2024 15:34
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине и Киеве завтра, 2 июня
Девушка охлаждается под водяным распылителем. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине и Киеве в воскресенье, 2 июня, ожидается душной с непостоянными температурными показателями. Над нашей страной все еще удержится грозовой фронт, однако в отдельных регионах температурные показатели превысят 30 градусов выше нуля.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине и Киеве 2 июня

Синоптики говорят, что небо будет облачным, но с прояснениями. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Будет парить весь день — синоптики обещают грозовые ливни и невыносимую жару на завтра - фото 1
Температурные показатели по Украине на 15:00 2 июня. Источник: Meteopost.com

По всей территории Украины, кроме юго-восточных регионов, кратковременные дожди, кое-где с грозами.

Будет парить весь день — синоптики обещают грозовые ливни и невыносимую жару на завтра - фото 2
Температурные показатели по Украине на 21:00 2 июня. Источник: Meteopost.com

Температура воздуха днем на западе ночью +10...+15 °С, днем +21...+26 °С. На остальной территории ночью +13...+18 °С, днем +27...+32 °С. На севере, в Винницкой и Черкасской областях — +24...+29 °С.

В Киевской области завтра днем пройдут умеренные кратковременные дожди, температура ночью +13...+18 °С, днем +24...+29 °С.

В столице ночью +16...+18 °С, днем +26...+28 °С.

погода в Украине 2 мая
Погода в Украине и Киеве на 2 июня. Источник: meteoprog

Напомним, народный синоптик Наталка Диденко также рассказала, что в начале лета в Украине ожидаются ливни с грозами, а также существует риск пожарной опасности.

Добавим, что синоптики рассказали о том, что июнь в этом году будет намного теплее, чем в прошлом году, поскольку четыре из пяти предыдущих месяцев оказались теплее нормы.

непогода
аномальная жара
погода
прогноз погоды
погода в Украине
сладости
Украина
жара

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей