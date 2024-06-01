Погода в Украине и Киеве завтра, 2 июня

Девушка охлаждается под водяным распылителем. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Погода в Украине и Киеве в воскресенье, 2 июня, ожидается душной с непостоянными температурными показателями. Над нашей страной все еще удержится грозовой фронт, однако в отдельных регионах температурные показатели превысят 30 градусов выше нуля.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

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Погода в Украине и Киеве 2 июня

Синоптики говорят, что небо будет облачным, но с прояснениями. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температурные показатели по Украине на 15:00 2 июня. Источник: Meteopost.com

По всей территории Украины, кроме юго-восточных регионов, кратковременные дожди, кое-где с грозами.

Температурные показатели по Украине на 21:00 2 июня. Источник: Meteopost.com

Температура воздуха днем на западе ночью +10...+15 °С, днем +21...+26 °С. На остальной территории ночью +13...+18 °С, днем +27...+32 °С. На севере, в Винницкой и Черкасской областях — +24...+29 °С.

В Киевской области завтра днем пройдут умеренные кратковременные дожди, температура ночью +13...+18 °С, днем +24...+29 °С.

В столице ночью +16...+18 °С, днем +26...+28 °С.

Погода в Украине и Киеве на 2 июня. Источник: meteoprog

Напомним, народный синоптик Наталка Диденко также рассказала, что в начале лета в Украине ожидаются ливни с грозами, а также существует риск пожарной опасности.

Добавим, что синоптики рассказали о том, что июнь в этом году будет намного теплее, чем в прошлом году, поскольку четыре из пяти предыдущих месяцев оказались теплее нормы.