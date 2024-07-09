Прогноз погоди в Україні на вівторок, 9 липня, від Укргідрометцентру та народної синоптикині Наталки Діденко

Люди на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у вівторок, 9 липня буде з невеликою хмарністю. У західних та східних, а вдень і в Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів.

Про це в понеділок, 8 липня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 9 липня

Карта "Погода в Україні" від Українського гідрометцентру

Вітер переважно північно-східний дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Температура в південній частині, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській та Полтавській областях уночі буде +20–25 °С, а вдень очікується сильна спека +35–38 °С. На решті території вночі +15–20 °С, а вдень +28–33 °С. У більшості західних областей буде +25–30 °С.

На Київщині буде суха та спекотна погода. Температура вночі становитиме +15...+20 °С, а вдень +28...+33 °С. У Києві вночі буде +18...+20 °С, а вдень +30...+32 °С. Швидкість північно-східного вітру становитиме 5–10 м/с.

Попередження про пожежну небезпеку по Україні

Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Українського гідрометцентру

У період з 9 по 11 липня в Україні (крім Запорізької, Херсонської, а 9 липня ще й більшості західних областей) очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз Наталки Діденко

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, практично всю територію України охопить сильна спека. Максимальна температура повітря сягатиме +30...+39 °С, місцями до +40 °С і вище.

Найскладнішою буде синоптична ситуація на півдні, сході та в більшості центральних областей України. Там очікується найсильніша спека й дуже висока пожежна небезпека.

Трохи нижчою температура буде хіба що в західних областях.

Нагадаємо, цього тижня Україну накриє аномальна спека. Зокрема, 10 та 12 липня температура в деяких регіонах сягне +41 °С.

Також ми повідомляли, що метеорологи в багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен. Це явище має наприкінці 2024 року принести похолодання.