Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Адская жара местами достигнет выше +40 °С — какую погоду обещают сегодня в Украине синоптики arrow

Адская жара местами достигнет выше +40 °С — какую погоду обещают сегодня в Украине синоптики

9 июля 2024 05:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на вторник, 9 июля, от Укргидрометцентра и народного синоптика Наталки Диденко
Люди на пляже. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине во вторник, 9 июля, будет с небольшой облачностью. В западных и восточных, а днем и в Житомирской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и Крыму переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков.

Об этом в понедельник, 8 июля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 9 июля

Прогноз погоды в Украине 9 июля.
Карта "Погода в Украине" от Украинского гидрометцентра

Ветер преимущественно северо-восточный будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура в южной части, восточных, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях ночью будет +20–25 °С, а днем ожидается сильная жара +35–38 °C. На остальной территории ночью +15–20 °С, а днем +28–33 °С. В большинстве западных областей будет +25–30 °С.

В Киевской области будет сухая и жаркая погода. Температура ночью будет +15...+20 °С, а днем +28...+33 °С. В Киеве ночью будет +18...+20 °С, а днем +30...+32 °С. Скорость северо-восточного ветра составит 5–10 м/с.

Предупреждение о пожарной опасности по Украине

Пожарная опасность в Украине, карта по состоянию на 11 июля
Карта "Пожарная опасность в Украине" от Украинского гидрометцентра

В период с 9 по 11 июля в Украине (кроме Запорожской, Херсонской, а 9 июля еще большинства западных областей) ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз Наталки Диденко

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, практически всю территорию Украины охватит сильная жара. Максимальная температура воздуха будет достигать +30...+39 °С, местами до +40 °С и выше.

Сложнее всего будет синоптическая ситуация на юге, востоке и в большинстве центральных областей Украины. Там ожидается сильнейшая жара и высокая пожарная опасность.

Несколько ниже температура будет разве что в западных областях.

Напомним, на этой неделе Украину накроет аномальная жара. В частности, 10 и 12 июля температура в некоторых регионах составит +41 °С.

Также мы сообщали, что метеорологи во многих странах мира ожидают нового климатического феномена. Это явление должно в конце 2024 года принести похолодание.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине аномальная жара жара июль

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных