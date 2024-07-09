Прогноз погоды в Украине на вторник, 9 июля, от Укргидрометцентра и народного синоптика Наталки Диденко

Люди на пляже. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине во вторник, 9 июля, будет с небольшой облачностью. В западных и восточных, а днем и в Житомирской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и Крыму переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков.

Об этом в понедельник, 8 июля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 9 июля

Карта "Погода в Украине" от Украинского гидрометцентра

Ветер преимущественно северо-восточный будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура в южной части, восточных, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях ночью будет +20–25 °С, а днем ожидается сильная жара +35–38 °C. На остальной территории ночью +15–20 °С, а днем +28–33 °С. В большинстве западных областей будет +25–30 °С.

В Киевской области будет сухая и жаркая погода. Температура ночью будет +15...+20 °С, а днем +28...+33 °С. В Киеве ночью будет +18...+20 °С, а днем +30...+32 °С. Скорость северо-восточного ветра составит 5–10 м/с.

Предупреждение о пожарной опасности по Украине

Карта "Пожарная опасность в Украине" от Украинского гидрометцентра

В период с 9 по 11 июля в Украине (кроме Запорожской, Херсонской, а 9 июля еще большинства западных областей) ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз Наталки Диденко

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, практически всю территорию Украины охватит сильная жара. Максимальная температура воздуха будет достигать +30...+39 °С, местами до +40 °С и выше.

Сложнее всего будет синоптическая ситуация на юге, востоке и в большинстве центральных областей Украины. Там ожидается сильнейшая жара и высокая пожарная опасность.

Несколько ниже температура будет разве что в западных областях.

Напомним, на этой неделе Украину накроет аномальная жара. В частности, 10 и 12 июля температура в некоторых регионах составит +41 °С.

Также мы сообщали, что метеорологи во многих странах мира ожидают нового климатического феномена. Это явление должно в конце 2024 года принести похолодание.