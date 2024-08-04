Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Пекельна спека повернеться до України — народний синоптик Діденко назвала дату arrow

Пекельна спека повернеться до України — народний синоптик Діденко назвала дату

4 серпня 2024 12:17
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на серпень — Наталка Діденко повідомила, коли повернеться аномальна спека
Велосипедист обливається водою під час спеки. Фото: REUTERS/Ana Beltran
Світлана Силенко - Редактор

В Україну повернеться аномальна спека. Значне підвищення температури повітря очікується з 13-14 серпня.

Про це повідомляє народний синоптик Наталка Діденко у Telegram у неділю, 4 серпня.

Читайте також:

Повернення пекельної спеки в Україну

Температура повітря очікується +32...+37 °C, місцями вище.

На прогностичній карті на 15 серпня можна побачити +40 °C.

Прогноз погоди в Україні на серпень
Погода в Україні 15 серпня. Фото: t.me/PohodaNatalka

За словами Діденко, послаблення спеки очікується з 19 серпня. Вона зазначила, що прогноз орієнтовний, завчасність завелика, однак підготуватися ніколи не завадить.

null
Допис Діденко. Фото: скриншот

Також важливі новини дня по темі:

 

погода літо Україна Наталка Діденко синоптик прогноз погоди температура повітря аномальна спека спека серпень

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

12:45 Масштабна пожежа у Маріуполі — повідомляють про загоряння на новій російській військовій базі

12:44 Рада може звільнити від служби в армії одну з категорій мобілізованих — деталі законопроєкту

12:44 У Міненерго зробили попередження для українців через прогнозовану спеку — подробиці

12:36 Трампу відмовили у закритті справи щодо втручання у вибори

12:31 В Одесі у лікарні помер рятувальник, який постраждав під час гасіння пожежі на Софіївській

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

12:17 Пекельна спека повернеться до України — народний синоптик Діденко назвала дату

12:15 Динамо відмовиться грати матчі Ліги чемпіонів в Польщі — що відомо

12:14 Кім Чен Ин відмовився від допомоги Путіна у ліквідації наслідків повені у Північній Кореї

12:00 Одеський порт виставив на продаж судно "Адмірал Де Рибас" — скільки планують вторгувати

11:52 У Повітряних Силах вперше показали запуск Storm Shadow — ефектне відео

Термінова новина

12:45 Масштабна пожежа у Маріуполі — повідомляють про загоряння на новій російській військовій базі

12:44 Рада може звільнити від служби в армії одну з категорій мобілізованих — деталі законопроєкту

12:44 У Міненерго зробили попередження для українців через прогнозовану спеку — подробиці

12:36 Трампу відмовили у закритті справи щодо втручання у вибори

12:31 В Одесі у лікарні помер рятувальник, який постраждав під час гасіння пожежі на Софіївській

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

12:17 Пекельна спека повернеться до України — народний синоптик Діденко назвала дату

12:15 Динамо відмовиться грати матчі Ліги чемпіонів в Польщі — що відомо

12:14 Кім Чен Ин відмовився від допомоги Путіна у ліквідації наслідків повені у Північній Кореї

12:00 Одеський порт виставив на продаж судно "Адмірал Де Рибас" — скільки планують вторгувати

11:52 У Повітряних Силах вперше показали запуск Storm Shadow — ефектне відео

Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

2 серпня 2024

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

1 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

30 липня 2024

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

06:40 В Україні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у липні

06:30 В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні

Text

19:10 Щоб так поводитися, потрібен досвід — Фейгін про підозрюваного у вбивстві Фаріон

Text

17:44 Спочатку свист, а за секунду все в склі — хірург з Охматдиту пригадав атаку РФ по лікарні

Text

17:30 Лікар з найвідомішого у світі фото "Охматдиту" вперше відреагував на фейки про себе

Text

17:23 Масштабний обмін в'язнями між Заходом та РФ — Кисельов відмітив важливу деталь

Text

16:02 Політичний експерт Матвієнко відповів, чи готова Україна до перемир'я

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

14:35 Фейгін пояснив, чому Росія погодилася на обмін ув'язненими зі США

2 серпня 2024
Text

23:46 Дунда хоче пояснень від Мін'юсту щодо премії ексначальнику колонії, де катували ув'язнених

Text

18:44 Скільки триватиме війна — військовий звернув увагу на нюанс, як маніпулюють українцями

Text

18:09 Масові звільнення в уряді та різке підвищення тарифів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:51 На Лиманському напрямку росіяни шукають точку для прориву — військовий поділився деталями

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині