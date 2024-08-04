Прогноз погоди в Україні на серпень — Наталка Діденко повідомила, коли повернеться аномальна спека

Пекельна спека повернеться до України — народний синоптик Діденко назвала дату
4 серпня 2024 12:17
Велосипедист обливається водою під час спеки. Фото: REUTERS/Ana Beltran
В Україну повернеться аномальна спека. Значне підвищення температури повітря очікується з 13-14 серпня.
Про це повідомляє народний синоптик Наталка Діденко у Telegram у неділю, 4 серпня.
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Температура повітря очікується +32...+37 °C, місцями вище.
На прогностичній карті на 15 серпня можна побачити +40 °C.
За словами Діденко, послаблення спеки очікується з 19 серпня. Вона зазначила, що прогноз орієнтовний, завчасність завелика, однак підготуватися ніколи не завадить.
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