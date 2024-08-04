Прогноз погоды в Украине на август — Наталка Диденко сообщила, когда вернется аномальная жара

Адская жара вернется в Украину — народный синоптик Диденко назвала дату
4 августа 2024 12:17
Велосипедист обливается водой во время жары. Фото: REUTERS/Ana Beltran
В Украину вернется аномальная жара. Значительное повышение температуры воздуха ожидается с 13-14 августа.
Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко в Telegram в воскресенье, 4 августа.
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Температура воздуха ожидается +32...+37 °C, местами выше.
На прогностической карте на 15 августа можно увидеть +40 °C.
По словам Диденко, ослабление жары ожидается с 19 августа. Она отметила, что прогноз ориентировочный, преждевременность слишком велика, однако подготовиться никогда не помешает.
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