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Перший весняний сніг — синоптики попередили про негоду кілька областей

5 березня 2024 04:59
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні в вівторок, 5 березня — прогноз від синоптиків
Жінка йде вулицею під час сніжної негоди. Фото: Graig F. Walker/Globe staff/file
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні у вівторок, 5 березня, буде переважно сухою те теплою. Дощ, вночі з мокрим снігом, очікуються у Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській та інших областях. Повітря прогріється до +10 °C, однак на заході та півдні буде дещо тепліше, адже температура підійметься до +16 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 5 березня

В Укргідрометцентрі прогнозують незначний дощ у західних областях, який вночі подекуди супроводжуватиме мокрий сніг. На решті території України опади не очікуються.

Вітер південно-східного та східного напрямків зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі -2...+3 °C;
  • вдень +5...+10 °C, на заході, на півдні Одеської області та в Криму +11..+16 °C;
  • у Києві вночі близько 0 °C, вдень +7...+9 °C.
Мапа погоди в Україні в вівторок, 5 березня, від Укргідрометцентру
Прогноз погоди в Україні в вівторок, 5 березня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 5 березня

За словами народної синоптикині Наталки Діденко, у вівторок, 5 березня, буде дуже тепло, однак далі на українців чекає похолодання.

Температура повітря упродовж дня коливатиметься +6...+12 °C, на заході та в Криму +10...+16 °C.

У Києві 5 березня спостерігатиметься суха погода, без опадів. Повітря прогріється до +9 °C.

Мапа температури повітря в Європі
Мапа температури повітря в Європі. Фото: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, що синоптики з Укргідрометцентру розповіли про погоду, яка очікує українців цього тижня 5-8 березня. За словами фахівців, прогнозується похолодання, а в деяких регіонах пройдуть сильні дощі.

Також ми писали, що відомо, якою буде погода упродовж березня. Так, синоптики попереджають, що перший місяць весни не буде теплим.

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Укргідрометцентр
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