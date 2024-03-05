Погода в Украине во вторник, 5 марта — прогноз от синоптиков

Женщина идет по улице во время снежной непогоды. Фото: Graig F. Walker/Globe staff/file

Погода в Украине во вторник, 5 марта, будет преимущественно сухой и теплой. Дождь, ночью с мокрым снегом, ожидается во Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской и других областях. Воздух прогреется до +10 °C, однако на западе и юге будет несколько теплее, ведь температура поднимется до +16 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 5 марта

В Укргидрометцентре прогнозируют незначительный дождь в западных областях, который ночью будет сопровождать мокрый снег. На остальной территории Украины осадки не ожидаются.

Ветер юго-восточного и восточного направлений со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью -2...+3 °C;

днем +5...+10 °C, на западе, на юге Одесской области и в Крыму +11..+16 °C;

в Киеве ночью около 0 °C, днем +7...+9 °C.

Прогноз погоды в Украине во вторник, 5 марта. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 5 марта

По словам народного синоптика Наталки Диденко, во вторник, 5 марта, будет очень тепло, однако дальше украинцев ждет похолодание.

Температура воздуха будет колебаться в течение дня +6...+12 °C, на западе и в Крыму +10...+16 °C.

В Киеве 5 марта ожидается сухая погода, без осадков. Воздух прогреется до +9 °C.

Карта температуры воздуха в Европе. Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, что синоптики из Укргидрометцентра рассказали о погоде, которая ожидает украинцев на этой неделе 5-8 марта. По словам экспертов, прогнозируется похолодание, а в некоторых регионах пройдут дожди.

Также мы писали, что известно, какой будет погода в течение марта. Так, синоптики предупреждают, что первый месяц весны не будет теплым.