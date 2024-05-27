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Пил з Сахари на порозі — Україну накриють "брудні" дощі

27 травня 2024 11:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Пил з Сахари на порозі — Україну накриють "брудні" дощі
Дощ у Києві. Фото ілюстроване: УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Найближчими днями українці можуть стати свідками несподіваного явища – "брудних" дощів, які спричинені пилом з пустельних районів Сахари. Хоча це може здатися тривожним, експерти заспокоюють: це явище не несе серйозної загрози.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич, пише Meteoprog.

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Україну накриють "брудні" дощі

Згідно з повідомленням синоптика Ігоря Кібальчича, очікується, що протягом 27-28 травня на територію України надійде пил із Середньої Азії. Це може призвести до помутніння неба, незначного погіршення дальності видимості та можливих "брудних" дощів.

Експерти зазначають, що хоча це явище може бути незвичайним і непривабливим для багатьох, воно не представляє серйозної небезпеки. Раніше фахівчиня в галузі зміни клімату Вазіра Мартазінова зазначила, що пил з Сахари, що доходить до України, є рідкісним явищем, пов'язаним з атмосферною циркуляцією. Тож, хоча можливі ще декілька подібних випадків влітку, загроза для громадян незначна.

Таким чином, українцям рекомендується взяти до уваги це явище та при необхідності вжити заходів для збереження комфорту та безпеки. Але варто пам'ятати, що "брудні" дощі не є серйозною загрозою і не повинні викликати паніку серед населення.

Нагадаємо, що синоптики зазначили, що перший місяць літа в Україні буде досить прохолодним. Температура коливатиметься в межах +19...+23 °C.

Також ми повідомляли, що цей тиждень, за прогнозами синоптиків, буде теплим, однак не обійдеться без короткочасних дощів і гроз.

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