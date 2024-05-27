Пыль из Сахары на пороге — Украину накроют "грязные" дожди
В ближайшие дни украинцы могут стать свидетелями неожиданного явления — "грязных" дождей, вызванных пылью из пустынных районов Сахары. Хотя это может показаться тревожным, эксперты успокаивают: это явление не несет серьезной угрозы.
Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич, пишет Meteoprog.
Украину накроют "грязные" дожди
Согласно сообщению синоптика Игоря Кибальчича, ожидается, что в течение 27-28 мая на территорию Украины поступит пыль из Средней Азии. Это может привести к помутнению неба, незначительному ухудшению дальности видимости и возможным "грязным" дождям.
Эксперты отмечают, что, хотя это явление может быть необычным и непривлекательным для многих, оно не представляет серьезной опасности. Ранее специалист в области изменения климата Вазира Мартазинова отметила, что доходящая до Украины пыль из Сахары является редким явлением, связанным с атмосферной циркуляцией. Хотя возможны еще несколько подобных случаев летом, угроза для граждан незначительна.
Таким образом, украинцам рекомендуется принять во внимание это явление и при необходимости принять меры по сохранению комфорта и безопасности. Но следует помнить, что "грязные" дожди не являются серьезной угрозой и не должны вызывать панику среди населения.
Напомним, что синоптики отметили, что первый месяц лета в Украине будет достаточно прохладным. Температура будет колебаться в пределах +19...+23°C.
Также мы сообщали, что эта неделя, по прогнозам синоптиков, будет теплой, однако не обойдется без кратковременных дождей и гроз.
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