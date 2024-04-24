Погода в Україні 25 квітня — прогноз від Укргідрометцентру на завтра

Дівчина під парасолькою в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

В Україні, 25 квітня, пануватиме хмарна погода з проясненнями. Синоптики обіцяють дощі з грозами у кількох регіонах, тоді як інші тішитимуться соянчною та теплою погодою.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди по Україні 25 квітня

Карта прогнозу погоди в Україні на 25 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики Укргідрометцентру прогнозують вночі на північному вночі на північному сході, Прикарпатті та Закарпатті невеликі дощі. Також опади будуть вдень у західних, Житомирській, Вінницькій областях.

Невеликі, помірні опади варто очікувати й мешканцям Київської області, де пройдуть невеликі дощі, а вдень подекуди можливі грози, зокрема у західних регіонах та частково на півночі. Решта територій матимуть теплу та суху сонячну погоду.

Також синоптики попереджають про тумани вранці та ввечері, які накриють практично усю територію України, крім східних регіонів. Вітер переважатиме по регіонах південно-східний, а у західних областях — північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря у західних областях вночі +1...+6 °C, вдень +9...+14 °С; на сході та південному сході країни вночі +10...+15 °С, а вдень +22...+27 °С. На решті території вночі +4...+9 °С, вдень +17...+22 °С.

Прогноз погоди в Києві та області 25 квітня

У Київській області 25 квітня прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Можливий вночі невеликий дощ, а вдень подекуди можлива гроза. Вночі та вранці місцями утвориться туман.

Температура по області вночі +4...+9 °С, вдень +17...+22 °С. У столиці — вночі +6...+8 °С, вдень +18...+20 °С.

Лавини у Карпатах

Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах на 25 квітня. Фото: Укргідрометцентр

На високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей 25 квітня буде значна сніголавинна небезпека 3 рівня. Синоптики попереджають про ризик сходження лавин та радять утриматися від походів на високогір'я.

Нагадаємо, прогноз погоди в Україні на 25 квітня вже склала й народний синоптик Наталка Діденко. А сьогодні, 24 квітня, до України дісталося незвичне явище, яке щонайменше до п'ятниці затримається над територією країни