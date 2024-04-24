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Погода на контрастах — в Укргидрометцентре рассказали, где будет греметь и куда придет жара

24 апреля 2024 21:06
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине 25 апреля — прогноз от Укргидрометцентра на завтра.
Девушка под зонтиком в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В Украине, 25 апреля, будет облачно с прояснениями. Синоптики обещают дожди с грозами в нескольких регионах, в то время как другие будут радоваться солнечной и теплой погоде.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды по Украине 25 апреля

Погода в Украине 25 апреля карта
Карта прогноза погоды в Украине на 25 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют ночью на северо-западе ночью на северо-востоке, Прикарпатье и Закарпатье небольшие дожди. Также осадки ожидаются днем в западных, Житомирской, Винницкой областях.

Небольшие, умеренные осадки следует ожидать и жителям Киевской области, где пройдут небольшие дожди, а днем местами возможны грозы, в частности в западных регионах и частично на севере. Остальные территории будут иметь теплую и сухую солнечную погоду.

Также синоптики предупреждают о туманах утром и вечером, которые покроют практически всю территорию Украины, кроме восточных регионов. Ветер будет преобладать по регионам юго-восточный, а в западных областях северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в западных областях ночью +1...+6 °C, днем +9...+14 °С; на востоке и юго-востоке страны ночью +10...+15 °С, а днем +22...+27 °С. На остальной территории ночью +4...+9 °С, днем +17...+22 °С.

Прогноз погоды в Киеве и области 25 апреля

В Киевской области 25 апреля прогнозируется облачная погода с прояснениями. Возможен ночью небольшой дождь, а днем местами возможна гроза. Ночью и утром местами образуется туман.

Температура по области ночью +4...+9 °С, днем +17...+22 °С. В столице ночью +6...+8 °С, днем +18...+20 °С.

Лавины в Карпатах

Лавина в Карпатах
Снеголовичная ситуация в Украинских Карпатах на 25 апреля. Фото: Укргидрометцентр

На высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей 25 апреля будет значительная снеголавинная опасность 3 уровня. Синоптики предупреждают о риске схода лавин и советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Напомним, прогноз погоды в Украине на 25 апреля уже составила и народный синоптик Наталья Диденко. А сегодня, 24 апреля, в Украину досталось необычное явление, которое, по меньшей мере, до пятницы задержится над территорией страны.

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