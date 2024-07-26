Погода в Україні на вихідні — прогноз Укргідрометцентру

Погода просмажить українців як слід — яку температуру обіцяють синоптики на вихідних
Погода в Україні на вихідних 27-28 липня знову буде спекотною, але це не надовго. Також деякі регіони накриють дощі та грози.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в суботу 27 липня
За даними синоптиків, 27 липня на більшій частині Україні переважатиме спека. Стовпчики термометрів коливатимуться від +29 до +31 °C, вночі температура опуститься до +12…+22 °C. У західних областях прогнозується +24... 29 °C, а на високогір'ї Карпат очікується +7... 12 °C вночі та +19... 24 °C вдень.
Опадів у суботу не буде, лише в північній частині країни вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.
Погода в неділю 28 липня
У неділю теж переважатиме мінлива хмарність. Вночі температура повітря становитиме +16…+18 °C, вдень — +29…+31 °C. Найспекотніше буде на сході, там стовпчики термометрів подекуди піднімуться до +34 °C.
Водночас у Волинській, Рівненській, Житомирській, Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях очікуються короткочасні дощі, а місцями подекуди грози. На решті території опадів не передбачається.
Пожежна небезпека на вихідні 27-28 липня
Також синоптики попередили, що на вихідні 27-28 липня, а також у понеділок, 29 липня, в Україні, крім більшості західних, Вінницької, Одеської областей та Криму, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, в Україну найближчими днями повернеться сильна спека. Температура повітря вдень становитиме до +34 °С.
Також ми писали, що про пекельні вихідні українців попередила також народний синоптик Наталка Діденко. Проте, за її прогнозом, в понеділок спека вже відступить.
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