Погода в Україні на вихідні — прогноз Укргідрометцентру

Хлопчик п'є воду у спеку. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні на вихідних 27-28 липня знову буде спекотною, але це не надовго. Також деякі регіони накриють дощі та грози.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Читайте також:

Погода в суботу 27 липня

За даними синоптиків, 27 липня на більшій частині Україні переважатиме спека. Стовпчики термометрів коливатимуться від +29 до +31 °C, вночі температура опуститься до +12…+22 °C. У західних областях прогнозується +24... 29 °C, а на високогір'ї Карпат очікується +7... 12 °C вночі та +19... 24 °C вдень.

Температура повітря 27 липня. Фото: meteopost

Опадів у суботу не буде, лише в північній частині країни вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Погода в неділю 28 липня

У неділю теж переважатиме мінлива хмарність. Вночі температура повітря становитиме +16…+18 °C, вдень — +29…+31 °C. Найспекотніше буде на сході, там стовпчики термометрів подекуди піднімуться до +34 °C.

Температура повітря 28 липня. Фото: meteopost

Водночас у Волинській, Рівненській, Житомирській, Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях очікуються короткочасні дощі, а місцями подекуди грози. На решті території опадів не передбачається.

Пожежна небезпека на вихідні 27-28 липня

Також синоптики попередили, що на вихідні 27-28 липня, а також у понеділок, 29 липня, в Україні, крім більшості західних, Вінницької, Одеської областей та Криму, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека на вихідні 27-28 липня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, в Україну найближчими днями повернеться сильна спека. Температура повітря вдень становитиме до +34 °С.

Також ми писали, що про пекельні вихідні українців попередила також народний синоптик Наталка Діденко. Проте, за її прогнозом, в понеділок спека вже відступить.