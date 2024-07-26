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Погода просмажить українців як слід — яку температуру обіцяють синоптики на вихідних

26 липня 2024 17:23
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Україні на вихідні — прогноз Укргідрометцентру
Хлопчик п'є воду у спеку. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні на вихідних 27-28 липня знову буде спекотною, але це не надовго. Також деякі регіони накриють дощі та грози.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі

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Погода в суботу 27 липня 

За даними синоптиків, 27 липня на більшій частині Україні переважатиме спека. Стовпчики термометрів коливатимуться від +29 до +31 °C, вночі температура опуститься до +12…+22 °C. У західних областях прогнозується +24... 29 °C, а на високогір'ї Карпат очікується +7... 12 °C вночі та +19... 24 °C вдень. 

погода в Україні 27 липня
Температура повітря 27 липня. Фото: meteopost

Опадів у суботу не буде, лише в північній частині країни вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Погода в неділю 28 липня

У неділю теж переважатиме мінлива хмарність. Вночі температура повітря становитиме +16…+18 °C, вдень — +29…+31 °C. Найспекотніше буде на сході, там стовпчики термометрів подекуди піднімуться до +34 °C.

погода в Україні 28 липня
Температура повітря 28 липня. Фото: meteopost

Водночас у Волинській, Рівненській, Житомирській, Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях очікуються короткочасні дощі, а місцями подекуди грози. На решті території опадів не передбачається. 

Пожежна небезпека на вихідні 27-28 липня

Також синоптики попередили, що на вихідні 27-28 липня, а також у понеділок, 29 липня, в Україні, крім більшості західних, Вінницької, Одеської областей та Криму, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

пожежна небезпека в Україні 27-28 липня
Пожежна небезпека на вихідні 27-28 липня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, в Україну найближчими днями повернеться сильна спека. Температура повітря вдень становитиме до +34 °С. 

Також ми писали, що про пекельні вихідні українців попередила також народний синоптик Наталка Діденко. Проте, за її прогнозом, в понеділок спека вже відступить. 

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