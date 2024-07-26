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Погода прожарит украинцев как следует — какую температуру обещают синоптики на выходных

26 июля 2024 17:23
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Украине на выходные — прогноз Укргидрометцентра
Мальчик пьет воду в жару. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине на выходные 27-28 июля снова будет жаркой, но это не надолго. Также некоторые регионы покроют дожди и грозы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в субботу 27 июля

По данным синоптиков, 27 июля на большей части Украины будет преобладать жара. Столбики термометров будут колебаться от +29 до +31 °C, ночью температура опустится до +12…+22 °C. В западных областях прогнозируется +24...29°C, а на высокогорье Карпат ожидается +7...12°C ночью и +19...24°C днем.

погода в Украине 27 июля
Температура воздуха 27 июля. Фото: meteopost

Осадков в субботу не будет, лишь в северной части страны днем местами кратковременный дождь и гроза. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Погода в воскресенье 28 июля

В воскресенье тоже будет преобладать переменная облачность. Ночью температура воздуха будет +16…+18 °C, днем — +29…+31 °C. Жарче всего будет на востоке, там столбики термометров кое-где поднимутся до +34 °C.

погода в Украине 28 июля
Температура воздуха 28 июля. Фото: meteopost

В Волынской, Ровенской, Житомирской, Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях ожидаются кратковременные дожди, а местами гроза. На остальной территории осадков не предполагается.

Пожарная опасность на выходные 27-28 июля

Также синоптики предупредили, что на выходные 27-28 июля, а также в понедельник, 29 июля, в Украине кроме большинства западных, Винницкой, Одесской областей и Крыма, чрезвычайный уровень пожарной опасности.

пожарная опасность в Украине 27-28 июля
Пожарная опасность по выходным 27-28 июля. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Украину в ближайшие дни вернется сильная жара. Температура воздуха днем будет составлять до +34 °С.

Также мы писали, что об адских выходных украинцев предупредила также народный синоптик Наталья Диденко. Однако по ее прогнозу, в понедельник жара уже отступит.

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