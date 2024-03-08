Погода в Україні 9-10 березня, де будуть дощі

Погода зіпсує плани на вихідні — в Укргідрометцентрі розповіли, які області заллє дощами
В Україні на вихідних опадів майже не очікується. Втім, погода не буде надто теплою. Температура повітря у різних областях удень коливатиметься від +2 °С до +13 °С.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 9-10 березня
Протягом вихідних в Україні обійдеться переважно без опадів. Лише 11 березня в західних, вдень місцями в Житомирській та Вінницькій областях невеликий дощ. В Карпатах дощ може перейти у мокрий сніг.
"Вночі та вранці 9 березня в західних областях подекуди туман", — попередили в Укргідрометцентрі.
Вітер очікується північно-західний з переходом на південно-східний, 3-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі -1...-8 °С, на узбережжі морів та Закарпатті, в понеділок в Україні, крім сходу та північного сходу, від +3...-3 °С морозу;
- вдень +2...+9 °С, завтра на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини;
- 10-11 березня у західних та південно-західних областях +7...+13 °С.
Погода на Київщині 9 березня
В Київській області буде хмарно з проясненнями. Обійдеться без опадів
Вітер північно-західний, 3-8 м/с.
Температура повітря складатиме:
- вночі -2...-7 °С, вдень +2...+7 °С.
- у Києві вночі -2...-4 °С, вдень +4...+6 °С.
Раніше ми повідомляли, що у найближчі суботу і неділю в Україні буде суха погода з підвищеним атмосферним тиском. Температура повітря коливатиметься від +8 до +14 °C.
Нагадаємо, Діденко прогнозує сонце та весняну погоду в більшості областей. На вихідних по всій Україні не передбачається суттєвих опадів.
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