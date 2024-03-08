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Погода зіпсує плани на вихідні — в Укргідрометцентрі розповіли, які області заллє дощами

8 березня 2024 21:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 9-10 березня, де будуть дощі
Жінка ховається під парасолькою. Фото: MEN
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні на вихідних опадів майже не очікується. Втім, погода не буде надто теплою. Температура повітря у різних областях удень коливатиметься від +2 °С до +13 °С.  

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Протягом вихідних в Україні обійдеться переважно без опадів. Лише 11 березня в західних, вдень місцями в Житомирській та Вінницькій областях невеликий дощ. В Карпатах дощ може перейти у мокрий сніг.

"Вночі та вранці 9 березня в західних областях подекуди туман", — попередили в Укргідрометцентрі.

Вітер очікується північно-західний з переходом на південно-східний, 3-10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі -1...-8 °С, на узбережжі морів та Закарпатті, в понеділок в Україні, крім сходу та північного сходу, від +3...-3 °С морозу;
  • вдень +2...+9 °С, завтра на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини;
  • 10-11 березня у західних та південно-західних областях +7...+13 °С.
Україна
Погода в Україна 9-10 березня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 9 березня

В Київській області буде хмарно з проясненнями. Обійдеться без опадів

Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

🌡Температура повітря складатиме:

  • вночі -2...-7 °С, вдень +2...+7 °С.
  • у Києві вночі -2...-4 °С, вдень +4...+6 °С.
погода в Київській області
Погода в Київській області 9-10 березня. Фото: Укргідрометцентр

Раніше ми повідомляли, що у найближчі суботу і неділю в Україні буде суха погода з підвищеним атмосферним тиском. Температура повітря коливатиметься від +8 до +14 °C.

Нагадаємо, Діденко прогнозує сонце та весняну погоду в більшості областей. На вихідних по всій Україні не передбачається суттєвих опадів.

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