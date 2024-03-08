Погода в Украине 9-10 марта, где ожидаются дожди.

Женщина прячется под зонтиком. Фото: MEN

В Украине на выходных осадков почти не ожидается. Впрочем, погода не будет слишком теплой. Температура воздуха в разных областях днем будет колебаться от +2 до +13 °С.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 9-10 марта

В выходные в Украине обойдется преимущественно без осадков. Лишь 11 марта в западных днем местами в Житомирской и Винницкой областях небольшой дождь. В Карпатах дождь перейдет в мокрый снег.

"Ночью и утром 9 марта в западных областях местами туман", — предупредили в Укргидрометцентре.

Ветер ожидается северо-западный с переходом на юго-восточный, 3-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью -1...-8 °С, на побережье морей и Закарпатье, в понедельник в Украине, кроме востока и северо-востока, от +3...-3 °С мороза;

днем +2...+9 °С, завтра в Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесщины;

10-11 марта в западных и юго-западных областях +7...+13 °С.

Погода в Украине 9-10 марта. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 9 марта

В Киевской области облачно с прояснениями. Обойдётся без осадков

Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

ночью -2...-7 °С, днем +2...+7 °С.

в Киеве ночью -2...-4 °С, днем +4...+6 °С.

Погода в Киевской области 9-10 марта. Фото: Укргидрометцентр

Ранее мы сообщали, что в ближайшие субботу и воскресенье в Украине будет сухая погода с повышенным атмосферным давлением. Температура воздуха будет колебаться от +8 до +14 °C.

Напомним, Диденко прогнозирует солнце и весеннюю погоду в большинстве областей. На выходных по всей Украине не ожидается существенных осадков.