Погода в Украине 9-10 марта, где ожидаются дожди.

Погода испортит планы на выходные — в Укргидрометцентре рассказали, какие области зальет дождями
В Украине на выходных осадков почти не ожидается. Впрочем, погода не будет слишком теплой. Температура воздуха в разных областях днем будет колебаться от +2 до +13 °С.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 9-10 марта
В выходные в Украине обойдется преимущественно без осадков. Лишь 11 марта в западных днем местами в Житомирской и Винницкой областях небольшой дождь. В Карпатах дождь перейдет в мокрый снег.
"Ночью и утром 9 марта в западных областях местами туман", — предупредили в Укргидрометцентре.
Ветер ожидается северо-западный с переходом на юго-восточный, 3-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью -1...-8 °С, на побережье морей и Закарпатье, в понедельник в Украине, кроме востока и северо-востока, от +3...-3 °С мороза;
- днем +2...+9 °С, завтра в Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесщины;
- 10-11 марта в западных и юго-западных областях +7...+13 °С.
Погода в Киевской области 9 марта
В Киевской области облачно с прояснениями. Обойдётся без осадков
Ветер северо-западный, 3-8 м/с.
Температура воздуха будет составлять:
- ночью -2...-7 °С, днем +2...+7 °С.
- в Киеве ночью -2...-4 °С, днем +4...+6 °С.
Ранее мы сообщали, что в ближайшие субботу и воскресенье в Украине будет сухая погода с повышенным атмосферным давлением. Температура воздуха будет колебаться от +8 до +14 °C.
Напомним, Диденко прогнозирует солнце и весеннюю погоду в большинстве областей. На выходных по всей Украине не ожидается существенных осадков.
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