Погода в Україні 14 травня від Укргідрометцентру

Люди з парасольками. Фото: Reuters

В Україні у вівторок, 14 травня, прогнозують хмарну погоду з помірними короткочасними дощами у деяких областях. Найтепліше буде на заході — там температура повітря сягне позначки +22 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 14 травня

Завтра у південній частині, на Кіровоградщині та Дніпропетровщині буде хмарно з проясненнями. Водночас пройдуть помірні короткочасні дощі, однак на Запоріжжі вночі місцями очікується значний дощ.

На решті території вдень прогнозують мінливу хмарність без опадів. А вітер буде переважно північно-східним, 5-10 м/с, у Приазов'ї — місцями пориви 15-20 м/с.

Вночі температура повітря становитиме +1...+6 °С, в західних, північних та Вінницькій областях на поверхні ґрунту будуть заморозки 0...-5 °С, а в південній частині країни — +5...+10 ° С.

Вдень в Україні буде +11...+16 °С, на Закарпатті +17...+22 °С. У Карпатах вночі близько 0 °С, а вдень +7...+12 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпеку

14-16 травня в усіх областях, окрім Закарпатської, Волинської, Житомирської, Чернігівської, Сумської, Кіровоградської та Запорізької переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека. Фото: Укргідрометцентр

Небезпечні гідрологічні явища

Завтра внаслідок підвищення та утримання рівнів води на високих позначках:

на Десні та її притоці р.Снов буде затоплення заплавних територій та доріг з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Ніжинському, Чернігівському районах — І рівень небезпеки та у Корюківському районі Чернігівської області — ІІ рівень небезпеки;

на Верхньому Дніпрі затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення ряду прирічкових сіл у Чернігівському районі — ІІ рівень небезпеки;

Крім того, у пониззi Днiстра та на його рукавi Турунчук внаслiдок добiгання паводкової хвилi очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,1-0,5 м. Можливе затоплення понижених прирiчкових територiй та можливе початкове затоплення сiльськогосподарських угiдь в Одеському районi — І рiвень небезпеки.

Також внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження Дніпра у старе природне річище, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях — ІІІ рівень небезпеки.

Гідрологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Небезпечні метеорологічні явища

В ніч на 14 травня у західних, північних та Вінницькій областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0...-5 °С — оголошено І рівень небезпечності.

Метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 14 травня

Завтра у Київській області синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Очікується північно-східний вітер, 5-10 м/с.

Вночі температура повітря становитиме +1...+6 °С, на поверхні ґрунту будуть заморозки 0...-5 °С. А вдень очікується +11...+16 °С.

У столиці вночі буде +3...+5 °С, вдень — +12...+14 °С.

Раніше ми писали, що народний синоптик Наталка Діденко здивувала погодою на завтра. За її словами, у деяких областях очікується похолодання, заморозки та зливи.

Крім того, нещодавно Україну накрило холодне повітря з Арктики. У деяких областях стовпчики термометрів опустилися до -5 °С.