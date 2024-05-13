Погода в Украине 14 мая от Укргидрометцентра

Люди с зонтиками. Фото: Reuters

В Украине во вторник, 14 мая, прогнозируется облачная погода с умеренными кратковременными дождями в некоторых областях. Теплее всего будет на западе — там температура воздуха достигнет отметки +22 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 14 мая

Завтра в южной части, Кировоградской и Днепропетровщине будет облачно с прояснениями. В то же время, пройдут умеренные кратковременные дожди, однако на Запорожье ночью местами ожидается значительный дождь.

На остальной территории днем прогнозируют переменную облачность без осадков. А ветер будет преимущественно северо-восточным, 5-10 м/с, в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха будет +1...+6 °С, в западных, северных и Винницкой области на поверхности почвы будут заморозки 0...-5 °С, а в южной части страны - +5...+10 °С.

Днем в Украине будет +11...+16 °С, в Закарпатье +17...+22 °С. В Карпатах ночью около 0 °С, а днем +7...+12 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасности

14-16 мая во всех областях кроме Закарпатской, Волынской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Кировоградской и Запорожской будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Пожарная опасность. Фото: Укргидрометцентр

Опасные гидрологические явления

Завтра в результате повышения и удержания уровней воды на высоких отметках:

на Десне и ее притоке р.Снов будет затопление пойменных территорий и дорог с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Нежинском, Черниговском районах — I уровень опасности и в Корюковском районе Черниговской области — ІІ уровень опасности;

на Верхнем Днепре затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда приречных сел в Черниговском районе — ІІ уровень опасности;

Кроме того, в низовьях Днестра и на его рукаве Турунчук в результате достижения паводковой волны ожидается повышение уровней воды на 0,1-0,5 м. Возможно затопление пониженных приречных территорий и возможное начальное затопление районов.

Также в результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения Днепра в старое природное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях — III уровень опасности.

Гидрологические явления. Фото: Укргидрометцентр

Опасные метеорологические явления

В ночь на 14 мая в западных, северных и Винницкой областях на поверхности почвы ожидаются заморозки 0...-5 °С — объявлен первый уровень опасности.

Метеорологические явления. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 14 мая

Завтра в Киевской области синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Ожидается северо-восточный ветер, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха будет +1...+6 °С, на поверхности почвы будут заморозки 0...-5 °С. Днем ожидается +11...+16 °С.

В столице ночью будет +3...+5 °С, днем +12...+14 °С.

Ранее мы писали, что народный синоптик Наталья Диденко удивила погоду завтра. По ее словам, в некоторых областях ожидается похолодание, заморозки и ливни.

Кроме того, недавно Украину накрыло холодный воздух из Арктики. В некоторых областях столбики термометров опустились до -5 °С.