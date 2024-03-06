Погода в Україні в середу, 6 березня — шість областей, куди повернеться сніг з морозами

Чоловік йде вулицею під сильним снігом на тлі проїжджої частини. Фото: РБК-Україна

Погода в Україні у середу, 6 березня, сколихне українців похолоданням. Синоптики попередили західні області про дощі та мокрий сніг, до того ж вночі очікується мороз до -3 °C. Вдень температура повітря теж не відзначиться теплом — буде не більше +6 °C, виняток — Закарпаття та південь.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 6 березня

Синоптики прогнозують дощ та мокрий сніг у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій та Вінницькій областях, у решті регіонів буде сухо. Також фахівці обіцяють туман вночі та зранку в Карпатах та на Прикарпатті.

Вітер північно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі -3...+2 °C, вдень +1...+6 °C; на Закарпатті та у південній частині вночі +0...+5 °C, вдень +7...+12 °C... У Києві вночі близько 0 °C, вдень +2...+4 °C", — зазначено в прогнозі.

Прогноз погоди в Україні в середу, 6 березня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження від синоптиків

В Укргідрометцентрі попереджають про небезпеку підтоплень 6-7 березня. Так, високий рівень води спостерігатиметься:

на Десні та її притоці річці Снов — І рівень небезпеки — жовтий;

на Верхньому Дніпрі (в межах країни) — ІІ рівень небезпеки — помаранчевий;

на пригирловій ділянці Прип'яті в зоні ЧАЕС — І рівень небезпеки — жовтий;

на Дніпрі в Києві та Бориспільському районі Київської області — І рівень небезпеки — жовтий.

"Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження р. Дніпро в старе природне русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий)", — попереджають синоптики.

Прогноз небезпечних гідрологічних явищ в Україні в середу, 6 березня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 6 березня

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, в Україну прийшло похолодання. Температура повітря опуститься до +1...+5 °C, у Києві +1...+3 °C, дещо тепліше буде в Закарпатській та південних областях — +8...+12 °C, а вночі морозець — -3...+3 °C.

Мапа температури повітря в Європі. Фото: facebook.com/tala.didenko

Діденко повідомляє про дощ та мокрий сніг на заході, а також вночі й зранку на півночі, негода омине лише Сумську область. Вітер буде північно-східного та східного напрямків, інколи з сильними поривами.

Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі розповіли, якої погоди очікувати упродовж тижня 5-8 березня. Згідно з прогнозом, в Україні значно похолодає, пройдуть дощі.

Також ми писали, що синоптики дали прогноз погоди в Україні на березень 2024 року. За їх словами, перший місяць весни не буде теплим.