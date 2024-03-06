Погода в Украине в среду, 6 марта — шесть областей, куда вернется снег с морозами

Мужчина идет по улице под сильным снегом на фоне проезжей части. Фото: РБК-Украина

Погода в Украине в среду, 6 марта, всколыхнет украинцев похолоданием. Синоптики предупредили западные области о дождях и мокром снеге, к тому же ночью ожидается мороз до -3 °C. Днем температура воздуха тоже не отличится теплом — будет не больше +6 °C, исключение — Закарпатье и юг.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 6 марта

Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновецкой и Винницкой областях, в остальных регионах будет сухо. Также эксперты обещают туман ночью и утром в Карпатах и Прикарпатье.

Ветер северо-восточного направления со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью -3...+2 °C, днем +1...+6 °C; на Закарпатье и в южной части ночью +0...+5 °C, днем +7...+12 °C... В Киеве ночью около 0 °C, днем +2...+4 °C", — отмечается в прогнозе.

Прогноз погоды в Украине в среду, 6 марта. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение от синоптиков

В Укргидрометцентре предупреждают об опасности подтоплений 6-7 марта. Так, высокий уровень воды будет наблюдаться:

на Десне и ее притоке на реке Снов — І уровень опасности — желтый;

на Верхнем Днепре (в пределах страны) — ІІ уровень опасности — оранжевый;

на устьевом участке Припяти в зоне ЧАЭС — І уровень опасности — желтый;

на Днепре в Киеве и Бориспольском районе Киевской области — І уровень опасности — желтый.

"В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения р. Днепр в старое природное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый)", — предупреждают синоптики.

Прогноз опасных гидрологических явлений в Украине в среду, 6 марта. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 6 марта

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, в Украину пришло похолодание. Температура воздуха опустится до +1...+5 °C, в Киеве +1...+3 °C, теплее будет в Закарпатской и южных областях — +8...+12 °C, а ночью морозец — 3...+3 °C.

Карта температуры воздуха в Европе. Фото: facebook.com/tala.didenko

Диденко сообщает о дожде и мокром снеге на западе, а также ночью и утром на севере, ненастье обойдет лишь Сумскую область. Ветер будет северо-восточного и восточного направлений, иногда с сильными порывами.

Напомним, что в Укргидрометцентре рассказали, какой погоды ожидать в течение недели 5-8 марта. Согласно прогнозу, в Украине значительно похолодает, пройдут дожди.

Также мы писали, что синоптики дали прогноз погоды в Украине на март 2024 года. По их словам, первый месяц весны не будет теплым.