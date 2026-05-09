Попередження для метеочутливих: магнітні бурі на 9 травня

Попередження для метеочутливих: магнітні бурі на 9 травня

Дата публікації: 9 травня 2026 13:25
Попередження для метеочутливих: магнітні бурі на 9 травня
Вплив магнітних бур на здоров'я. Фото: колаж Новини.LIVE

У суботу, 9 травня, суттєвих магнітних бур на Землі не прогнозують, однак магнітосфера перебуватиме у збудженому стані. Фахівці повідомляють про помірну сонячну активність та ймовірність спалахів М-класу. Метеозалежні люди можуть відчувати втому, головний біль та перепади настрою навіть за слабких геомагнітних коливань.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

Прогноз магнітних бур на 9 травня

Упродовж останньої доби на Сонці зафіксували три спалахи класу С та один спалах класу М2,6. За даними прогнозів, у суботу геомагнітне поле коливатиметься від тихого до активного рівня, але потужних магнітних бур не очікується. Водночас ймовірність невеликого геомагнітного шторму становить 15%, а сильного — лише 5%. 

Також 9 травня зберігається 45% ймовірності сонячних спалахів М-класу та 10% — Х-класу. Кількість сонячних плям на Сонці наразі становить 27. Фахівці зазначають, що навіть помірна сонячна активність може впливати на роботу супутникових систем, зв’язку та самопочуття людей.

Прогноз магнітних бур з 9 до 11 травня. Cкриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Як магнітні бурі впливають на самопочуття людей

Під час магнітних бур частина людей може відчувати погіршення самопочуття через зміни геомагнітного поля. Найчастіше на такі коливання реагують метеозалежні люди, літні люди та ті, хто має серцево-судинні захворювання. Дослідження вказують, що геомагнітна активність може впливати на артеріальний тиск, серцевий ритм та нервову систему.  

Серед найпоширеніших симптомів під час магнітних бур: 

  • головний біль та запаморочення;  
  • слабкість і сонливість;  
  • дратівливість та тривожність;  
  • перепади артеріального тиску;  
  • порушення сну;  
  • зниження концентрації та працездатності.  

Лікарі радять у такі дні більше відпочивати, дотримуватися водного балансу, уникати перевтоми та стресу, а також уважніше стежити за здоров’ям людям із хронічними захворюваннями.

Новини.LIVE повідомляли, що у травні 2026 року сильних магнітних бур не прогнозують, однак можливі короткочасні геомагнітні коливання. За даними NOAA, більшість бур будуть слабкого рівня G1 і не становитимуть серйозної загрози для технічних систем. Водночас метеозалежні люди можуть відчувати втому, головний біль та погіршення самопочуття у дні підвищеної сонячної активності.

Новини.LIVE інформували, що на вихідних, 9–10 травня, в Україні очікується похолодання та дощова погода з грозами. У більшості областей температура вдень становитиме +12…+18 °С, тоді як на сході та південному сході потеплішає до +20…+26 °С. За прогнозом синоптика Наталки Діденко, короткочасні опади пройдуть майже по всій країні, а сухо в неділю буде лише на заході.

магнітні бурі прогноз погоди метеозалежність
Альбіна Зарічна - Редактор
Альбіна Зарічна
