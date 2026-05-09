Главная Погода Предупреждение для метеочувствительных: магнитные бури на 9 мая

Предупреждение для метеочувствительных: магнитные бури на 9 мая

Дата публикации 9 мая 2026 13:25
Влияние магнитных бурь на здоровье. Фото: коллаж Новини.LIVE

В субботу, 9 мая, существенных магнитных бурь на Земле не прогнозируют, однако магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии. Специалисты сообщают об умеренной солнечной активности и вероятности вспышек М-класса. Метеозависимые люди могут чувствовать усталость, головную боль и перепады настроения даже при слабых геомагнитных колебаниях.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь на 9 мая

В течение последних суток на Солнце зафиксировали три вспышки класса С и одну вспышку класса М2,6. По данным прогнозов, в субботу геомагнитное поле будет колебаться от тихого до активного уровня, но мощных магнитных бурь не ожидается. В то же время вероятность небольшого геомагнитного шторма составляет 15%, а сильного — всего 5%.

Также 9 мая сохраняется 45% вероятности солнечных вспышек М-класса и 10% — Х-класса. Количество солнечных пятен на Солнце сейчас составляет 27. Специалисты отмечают, что даже умеренная солнечная активность может влиять на работу спутниковых систем, связи и самочувствие людей.

Прогноз магнитных бурь с 9 по 11 мая. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Как магнитные бури влияют на самочувствие людей

Во время магнитных бурь часть людей может испытывать ухудшение самочувствия из-за изменений геомагнитного поля. Чаще всего на такие колебания реагируют метеозависимые люди, пожилые люди и те, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания. Исследования указывают, что геомагнитная активность может влиять на артериальное давление, сердечный ритм и нервную систему.

Среди самых распространенных симптомов во время магнитных бурь:

  • головная боль и головокружение;
  • слабость и сонливость;
  • раздражительность и тревожность;
  • перепады артериального давления;
  • нарушение сна;
  • снижение концентрации и работоспособности.

Врачи советуют в такие дни больше отдыхать, соблюдать водный баланс, избегать переутомления и стресса, а также внимательнее следить за здоровьем людям с хроническими заболеваниями.

Новини.LIVE сообщали, что в мае 2026 года сильных магнитных бурь не прогнозируют, однако возможны кратковременные геомагнитные колебания. По данным NOAA, большинство бурь будут слабого уровня G1 и не будут представлять серьезной угрозы для технических систем. В то же время метеозависимые люди могут чувствовать усталость, головную боль и ухудшение самочувствия в дни повышенной солнечной активности.

Новини.LIVE информировали, что на выходных, 9-10 мая, в Украине ожидается похолодание и дождливая погода с грозами. В большинстве областей температура днем составит +12...+18 °С, тогда как на востоке и юго-востоке потеплеет до +20...+26 °С. По прогнозу синоптика Наталки Диденко, кратковременные осадки пройдут почти по всей стране, а сухо в воскресенье будет только на западе.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
