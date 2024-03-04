Погода в Україні в понеділок, 4 березня — прогноз від синоптиків

Люди взимку. Фото: Pixabay

Погода в Україні у понеділок, 4 березня, буде з опадами. Зокрема, на заході країни. Синоптики прогнозують, що там пройде невеликий дощ, а вночі місцями — із мокрим снігом. Температура у середньому вночі буде +2... -3 °C. Вдень +5...+10 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 4 березня

Загалом, на території країни буде хмарно з проясненнями, але без опадів. Очікується південно-східний вітер з поривами до 7-12 метрів на секунду.

На Закарпатті та Прикарпатті вночі від +1...+6 °C, вдень +10...+15 °C.

Погода у Київській області 4 березня

На Київщині 4 березня також буде хмарно з проясненнями. Дощ синоптики не прогнозують. Вітер південно-східний, 7-12 метрів на секунду.

Уночі +2...-3 °C, у столиці +1...-1 °C. Вдень буде +5...+10 °C, у Києві +6...+8 °C.

Погода 4 березня. Фото: Укргідрометцентр

Разом з тим, народний синоптик Наталка Діденко розповіла, що 4 березня в Україну прийде перший весняний дощ. Водночас температура повітря буде в межах +10 °C.

За її словами, в Україні у понеділок очікується температура повітря від помірної до високої. Вдень температура становитиме +7 до +11 °С, на заході країни +10 до +15 °С.

У західних областях, крім Тернопільської та Хмельницької, пройдуть дощі. На території України зберігатиметься суха погода.

Нагадаємо, погода в Україні у березні буде не надто теплою. Середня місячна температура повітря очікується +1...+7 °С. Однак це вище за норму на 1-2 градуси.

Також в Одесі 4 березня погода буде сонячною та теплою. Температура повітря становитиме до +9 °C. Опадів в регіоні не очікується. Морська вода — +5...+6 °С.