Погода в Украине в понедельник, 4 марта - прогноз от синоптиков

Люди зимой. Фото: Pixabay

Погода в Украине в понедельник, 4 марта, будет с осадками. В частности, на западе страны. Синоптики прогнозируют, что там пройдет небольшой дождь, а ночью местами с мокрым снегом. Температура в среднем ночью будет +2...-3 °C. Днем +5...+10 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр .

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Погода в Украине 4 марта

В общем, на территории страны облачно с прояснениями, но без осадков. Ожидается юго-восточный ветер с порывами до 7-12 метров в секунду.

На Закарпатье и Прикарпатье ночью от +1...+6 °C, днем +10...+15 °C.

Погода в Киевской области 4 марта

В Киевской области 4 марта также облачно с прояснениями. Дождь синоптики не прогнозируют. Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду.

Ночью +2...-3 °C, в столице +1...-1 °C. Днем будет +5...+10 °C, в Киеве +6...+8 °C.

Погода 4 марта. Фото: Укргидрометцентр

Вместе с тем народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что 4 марта в Украину придет первый весенний дождь . В то же время, температура воздуха будет в пределах +10 °C.

По ее словам, в Украине в понедельник ожидается температура воздуха от умеренной до высокой. Днем температура будет от +7 до +11 °С, на западе страны +10 до +15 °С.

В западных областях кроме Тернопольской и Хмельницкой пройдут дожди. На территории Украины сохраняется сухая погода.

Напомним, погода в Украине в марте будет не слишком теплой. Средняя лунная температура воздуха ожидается +1...+7 °С. Однако это выше нормы на 1-2 градуса.

Также в Одессе 4 марта погода будет солнечной и теплой. Температура воздуха будет составлять до +9 °C. Осадков в регионе не ожидается. Морская вода - +5...+6 °С.