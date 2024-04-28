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Пориви вітру та зливи — синоптики розповіли, де завтра не пощастить з погодою

28 квітня 2024 21:02
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на завтра, 29 квітня
Дощова погода в Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погоду в Україні завтра, 29 квітня, визначатиме великий та малорухомий антициклон Rainer. У деяких областях очікуються сильні зливи та пориви вітру. На решті території країни — малохмарна та комфортна погода, проте ночі очікуються прохолодними. 

Про це повідомляє Meteoprog.

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Погода в Україні 29 квітня

Синоптики розповіли, що у східних областях місцями пройдуть дощі. На решті країни очікується без опадів.

Прогноз погоди в Україні на 29 квітня
Прогноз погоди в Україні на 29 квітня. Фото: Meteoprog

Вітер північно-східний, у західній частині південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-17 м/с.

Температура повітря вночі +7...+12 °С, вдень +17…+22 °С.

Прогноз погоди в Україні на 29 квітня
Прогноз погоди в Україні на 29 квітня. Фото: Meteoprog

Погода по Київській області 29 квітня

У столичному регіоні буде ясно. Опадів не передбачається. Вітер північно-східний, 3-5 м/с.

Температура вдень +9...+11 °С, вночі +17...+19 °С.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, що 29 квітня метеорологи прогнозують невелику хмарність. У південно-східній частині короткочасні дощі, вдень подекуди з грозами, на решті території без опадів.

Також Діденко спрогнозувала, якою буде погода в Україні на Великдень 5 травня. За її словами, тепло почне збільшуватися з передвеликоднього понеділка.

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