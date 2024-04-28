Прогноз погоды в Украине на завтра, 29 апреля

Порывы ветра и ливни — синоптики рассказали, где завтра не повезет с погодой
Погоду в Украине завтра, 29 апреля, будет определять большой и малоподвижный антициклон Rainer. В некоторых областях ожидаются сильные ливни и порывы ветра. На остальной территории страны — малооблачная и комфортная погода, однако ночи ожидаются прохладными.
Об этом сообщает Meteoprog.
Погода в Украине 29 апреля
Синоптики рассказали, что в восточных областях местами пройдут дожди. На остальной части страны ожидается без осадков.
Ветер северо-восточный, в западной части юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-17 м/с.
Температура воздуха ночью +7...+12 °С, днем +17…+22 °С.
Погода по Киевской области 29 апреля
В столичном регионе будет ясно. Осадков не предполагается. Ветер северо-восточный, 3-5 м/с.
Температура днем +9...+11 °С, ночью +17...+19 °С.
Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, что 29 апреля метеорологи прогнозируют небольшую облачность. В юго-восточной части кратковременные дожди, днем местами с грозами, на остальной территории без осадков.
Также Диденко спрогнозировала, какой будет погода в Украине на Пасху 5 мая. По ее словам, тепло начнет увеличиваться с предпасхального понедельника.
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