Погода в Україні на завтра, 24 лютого - прогноз синоптиків

Дівчина рятується від сильного вітру. Фото: Thinkstock

Погода в Україні в суботу, 24 лютого, здивує українців. Очікується тепла погода із температурою повітря близько +9 °С. Водночас практично на всій території країни вируватиме ураган.

Про це повідомили Укргідрометцентр та народний синоптик Наталія Діденко у п'ятницю, 23 лютого.

Прогноз погоди в Україні на 24 лютого від Укргідрометцентру

В Україні очікується мінлива хмарність, опади малоймовірні, крім невеликого дощу в західних областях.

Вітер переважно дме з південного сходу зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. У Карпатах, а вдень також у центральних регіонах, більшості північних та на Одещині, очікуються пориви вітру 15-20 метрів за секунду.

Нічна температура коливатиметься в межах +2…+7 °С, вдень очікується +8…+13 °С. На Прикарпатті, на Одещині та в Криму температура може піднятися до +15 °С.

У східних областях, а також у Сумській, Полтавській та Запорізькій областях вночі температура буде -2...+3 °С, вдень стовпчики термометрів покажуть +4...+9 °С.

Погода в Україні на 24 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Києві на 24 лютого від Укргідрометцентру

У Києві та області 24 лютого очікується мінлива хмарність без опадів переважає. Вітер буде південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів за секунду, з поривами до 15-20 метрів за секунду вдень.

Температура вночі становитиме +2…+7 °С, а вдень очікується +8…+13 °С.

У Києві протягом ночі температура перебуватиме в межах +5…+7 °С, вдень підніметься +10…+12 °С.

Прогноз погоди в Україні на 24 лютого від Наталії Діденко

Народний синоптик Наталія Діденко повідомила, що 24 лютого Україна стане одним із найтепліших місць у Європі. Вдень температура повітря досягне +10…+15 °С, хоча на сході країни буде трохи прохолодніше — +5…+9 °С.

В Україні переважатиме високий атмосферний тиск, тому опади не очікуються, окрім легкого дощу у Карпатах та прилеглих районах.

Вітру, що дме з півдня та південного сходу, обіцяють бути поривчастими та сильними, місцями досягаючи штормових поривів у 15-22 метри на секунду.

У Києві 24 та 25 лютого також буде вітряна погода, але без опадів. Температура повітря у суботу в столиці підніметься до +12 °С, а в неділю знизиться приблизно до +10 °С.

Погода на 24 лютого. Фото: Наталія Діденко

Нагадаємо, кліматологи кажуть, що цього року планету продовжать штормити екстремальні умови. Очікується, що хвилі пекельної спеки змінюватимуться різким похолоданням та сильними ураганами.

Тим часом у Києві зафіксували новий температурний рекорд. Як виявилось, лютий цього року був досить теплим останнім місяцем зими.