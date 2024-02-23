Погода в Україні на завтра, 24 лютого - прогноз синоптиків

Потепління з нюансами — синоптики розповіли, де завтра вируватиме ураган в Україні
Погода в Україні в суботу, 24 лютого, здивує українців. Очікується тепла погода із температурою повітря близько +9 °С. Водночас практично на всій території країни вируватиме ураган.
Про це повідомили Укргідрометцентр та народний синоптик Наталія Діденко у п'ятницю, 23 лютого.
Прогноз погоди в Україні на 24 лютого від Укргідрометцентру
В Україні очікується мінлива хмарність, опади малоймовірні, крім невеликого дощу в західних областях.
Вітер переважно дме з південного сходу зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. У Карпатах, а вдень також у центральних регіонах, більшості північних та на Одещині, очікуються пориви вітру 15-20 метрів за секунду.
Нічна температура коливатиметься в межах +2…+7 °С, вдень очікується +8…+13 °С. На Прикарпатті, на Одещині та в Криму температура може піднятися до +15 °С.
У східних областях, а також у Сумській, Полтавській та Запорізькій областях вночі температура буде -2...+3 °С, вдень стовпчики термометрів покажуть +4...+9 °С.
Прогноз погоди в Києві на 24 лютого від Укргідрометцентру
У Києві та області 24 лютого очікується мінлива хмарність без опадів переважає. Вітер буде південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів за секунду, з поривами до 15-20 метрів за секунду вдень.
Температура вночі становитиме +2…+7 °С, а вдень очікується +8…+13 °С.
У Києві протягом ночі температура перебуватиме в межах +5…+7 °С, вдень підніметься +10…+12 °С.
Прогноз погоди в Україні на 24 лютого від Наталії Діденко
Народний синоптик Наталія Діденко повідомила, що 24 лютого Україна стане одним із найтепліших місць у Європі. Вдень температура повітря досягне +10…+15 °С, хоча на сході країни буде трохи прохолодніше — +5…+9 °С.
В Україні переважатиме високий атмосферний тиск, тому опади не очікуються, окрім легкого дощу у Карпатах та прилеглих районах.
Вітру, що дме з півдня та південного сходу, обіцяють бути поривчастими та сильними, місцями досягаючи штормових поривів у 15-22 метри на секунду.
У Києві 24 та 25 лютого також буде вітряна погода, але без опадів. Температура повітря у суботу в столиці підніметься до +12 °С, а в неділю знизиться приблизно до +10 °С.
Нагадаємо, кліматологи кажуть, що цього року планету продовжать штормити екстремальні умови. Очікується, що хвилі пекельної спеки змінюватимуться різким похолоданням та сильними ураганами.
Тим часом у Києві зафіксували новий температурний рекорд. Як виявилось, лютий цього року був досить теплим останнім місяцем зими.
Читайте Новини.LIVE!