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Потепление с нюансами — синоптики рассказали, где завтра будет бушевать ураган в Украине

23 февраля 2024 22:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на завтра, 24 февраля - прогноз синоптиков
Девушка спасается от сильного ветра. Фото: Thinkstock
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в субботу, 24 февраля удивит украинцев. Ожидается теплая погода с температурой воздуха около +9 °С. В то же время, практически на всей территории страны будет бушевать ураган.

Об этом сообщили Укргидрометцентр и народный синоптик Наталья Диденко в пятницу, 23 февраля.

Прогноз погоды в Украине на 24 февраля от Укргидрометцентра

В Украине ожидается переменная облачность, осадки маловероятны, за исключением незначительного дождя в западных областях. 

Ветер в основном будет дуть с юго-востока со скоростью 7-12 метров в секунду. В Карпатах, а днем также в центральных регионах, большинстве северных и в Одесской области, ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду. 

Ночная температура будет колебаться в пределах +2…+7 °С, днем ожидается +8..+13 °С. В Прикарпатье, в Одесской области и в Крыму температура может подняться до +15 °С. 

В восточных областях, а также в Сумской, Полтавской и Запорожской областях ночью температура будет -2…+3 °С, днем столбики термометров покажут +4…+9 °С.

Погода на 24 февраля
Погода в Украине на 24 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве на 24 февраля от Укргидрометцентра

В Киеве и области 24 февраля ожидается переменная облачность без осадков преобладает. Ветер будет юго-восточного направления со скоростью 7-12 метров в секунду, с порывами до 15-20 метров в секунду днем. 

Температура ночью составит +2…+7 °С, а днем ожидается +8…+13 °С. 

В Киеве в течение ночи температура будет находиться в пределах +5…+7 °С, днем поднимется +10…+12 °С.

Прогноз погоды в Украине на 24 февраля от Натальи Диденко

Народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что 24 февраля Украина станет одним из самых теплых мест в Европе. Днем температура воздуха достигнет о+10… +15 °С, хотя на востоке страны будет чуть прохладнее —  +5…+9 °С. 

В Украине будет преобладать высокое атмосферное давление, поэтому осадки не ожидаются, кроме легкого дождя в Карпатах и прилегающих районах. 

Ветра, дующие с юга и юго-востока, обещают быть порывистыми и сильными, местами достигая штормовых порывов в 15-22 метра в секунду. 

В Киеве 24 и 25 февраля также будет ветреная погода, но без осадков. Температура воздуха в субботу в столице поднимется до +12 °С, а в воскресенье снизится до примерно +10 °С.

Погода в Европе
Погода на 24 февраля. Фото: Наталья Диденко

Напомним, климатологи говорят, что в этом году планету продолжат штормить экстремальные условия. Ожидается, что волны адской жары будут сменяться резким похолоданием и сильными ураганами.

Тем временем, в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд. Как оказалось, февраль этого года был довольно теплым последним месяцем зимы.

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