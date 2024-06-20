Погода в Україні в четвер, 20 червня — прогноз від синоптиків

Люди з парасольками. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Погода в Україні в четвер, 20 червня, буде мінливо хмарною. Уночі в північних та більшості західних областей, а вдень по всій Україні, крім заходу, пройдуть короткочасні дощі та будуть грози. В окремих районах центральних, південних та східних областей очікуються град та шквали 15–20 м/с.

Про це в середу, 19 червня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 20 червня

Карта "Погода в Україні" від Українського гідрометцентру

Вітер південно-західний із переходом на північно-західний дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Температура вночі +15–20 °С, удень в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях буде +21–26 °С, на решті території стовпчики термометрів піднімуться до +28–33 °С.

У Київській області температура вночі становитиме +15...+20 °С, а вдень +21...+26 °С. У Києві вночі буде +18...+20 °С. Очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, в окремих районах області град (I рівень небезпечності — жовтий). Південно-західний із переходом на північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Карта "Небезпечні метеорологічні явища в Україні" від Українського гідрометцентру

Уночі в північних та більшості західних областей, а вдень по всій території Україні, крім заходу, будуть грози. Удень в окремих районах центральних, південних та східних областей град та шквали 15–20 м/с (I рівень небезпечності — жовтий).

Попередження про пожежну небезпеку

Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Українського гідрометцентру

У Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській і більшості західних областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, у середу, 19 червня, в Україну завітає атмосферний фронт, тому в західних, північних областях, місцями у центральній частині та ввечері в Харківській області пройдуть короткочасні дощі із грозами. Спека в цих областях піде на спад — удень очікується +22...+27 °С.

На півдні та сході буде спекотно: удень +28...+33 °С.

У більшості областей України очікується сильний вітер переважно північно-західного напрямку, можливі штормові пориви до 15–20 метрів за секунду.

У Києві спека послабне до +22...+24 °С. Місцями пройдуть короткочасні дощі та прогримлять грози. Також у столиці очікується сильний північно-західний вітер.

Нагадаємо, у понеділок, 17 червня, мешканці Запоріжжя спостерігали купчасто-дощову хмару з ковадлом. Таке незвичне явище виникає тоді, коли хмара під час свого розвитку зустрічається на висоті з більш теплим прошарком повітря або ж інверсією.

Також ми повідомляли, що на Кіпрі через аномальну спеку +40 °С від теплового удару двоє людей похилого віку загинули, а ще троє потрапили до лікарні.