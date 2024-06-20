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Возвращение гроз и шквалов — синоптики рассказали, какая погода будет в Украине сегодня

20 июня 2024 05:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине в четверг, 20 июня — прогноз от синоптиков
Люди с зонтиками. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в четверг, 20 июня, будет переменно облачной. Ночью в северных и большинстве западных областей, а днем по всей Украине, кроме запада, пройдут кратковременные дожди и будут грозы. В отдельных районах центральных, южных и восточных областей ожидаются град и шквалы 15–20 м/с.

Об этом в среду, 19 июня, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 20 июня

Возвращение гроз и шквалов - синоптики рассказали, какая погода будет в Украине сегодня - фото 1
Карта "Погода в Украине" от Украинского гидрометцентра

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Температура ночью +15–20 °С, днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях будет +21–26 °С, на остальной территории столбики термометров поднимутся до +28–33 °С.

В Киевской области температура ночью будет +15...+20 °С, а днем +21...+26 °С. В Киеве ночью будет +18...+20 °С. Ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах области град (I уровень опасности — желтый). Юго-западный с переходом на северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Возвращение гроз и шквалов - синоптики рассказали, какая погода будет в Украине сегодня - фото 2
Карта "Опасные метеорологические явления в Украине" от Украинского гидрометцентра

Ночью в северных и большинстве западных областей, а днем по всей территории Украины, кроме запада, будут грозы. Днем в отдельных районах центральных, южных и восточных областей град и шквалы 15–20 м/с (I уровень опасности — желтый).

Предупреждение о пожарной опасности

Возвращение гроз и шквалов - синоптики рассказали, какая погода будет в Украине сегодня - фото 3
Карта "Пожарная опасность в Украине" от Украинского гидрометцентра

В Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской и большинстве западных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко.

По прогнозу народной синоптикини Наталии Диденко, в среду, 19 июня, Украину посетит атмосферный фронт, поэтому в западных, северных областях, местами в центральной части и вечером в Харьковской области пройдут кратковременные дожди с грозами. Жара в этих областях пойдет на убыль — днем ожидается +22...+27°С.

На юге и востоке будет жарко: днем +28...+33°С.

В большинстве областей Украины ожидается сильный ветер преимущественно северо-западного направления, возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

В Киеве жара ослабнет до +22...+24 °С. Местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. Также в столице ожидается сильный северо-западный ветер.

Напомним, в понедельник, 17 июня, жители Запорожья наблюдали кучно-дождливое облако с наковальней . Такое необычное явление возникает тогда, когда облако во время своего развития встречается на высоте с более теплой прослойкой воздуха или инверсией.

Также мы сообщали, что на Кипре из-за аномальной жары +40 °С от теплового удара два пожилых человека погибли, а еще трое попали в больницу.

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