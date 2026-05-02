Погода в Україні 3 травня — де температура повітря підніметься до +22

В Україні у неділю, 3 травня, буде по-справжньому тепла погода. Температура повітря у деяких регіонах підніметься до +22 °С. Однак вночі ще можливі невеликі заморозки.

Якою буде погода в Україні 3 травня

Діденко прогнозує, що цієї ночі ще будуть легенькі заморозки. Однак вже вдень очікується +12...+18 °С, а в західних областях та подекуди на півночі +17...+22 °С.

Дощі упродовж дня не передбачається, але невеликі опади можливі у Чернігівській та Київській областях.

Погода у Києві 3 травня

У Києві 3 травня також буде тепло. У столиці повітря прогріється до +18...+20 °С. Опади завтра малоймовірні, але "хвіст" атмосферного фронту все ж може спричинити короткочасний дощ.

