Погода в Україні 3 травня — де температура повітря підніметься до +22

Повітря прогріється до +22 °: Діденко відповіла, де завтра буде найтепліше
В Україні у неділю, 3 травня, буде по-справжньому тепла погода. Температура повітря у деяких регіонах підніметься до +22 °С. Однак вночі ще можливі невеликі заморозки.
Про це повідомляє Новини.LIVE, з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
Якою буде погода в Україні 3 травня
Діденко прогнозує, що цієї ночі ще будуть легенькі заморозки. Однак вже вдень очікується +12...+18 °С, а в західних областях та подекуди на півночі +17...+22 °С.
Дощі упродовж дня не передбачається, але невеликі опади можливі у Чернігівській та Київській областях.
Погода у Києві 3 травня
У Києві 3 травня також буде тепло. У столиці повітря прогріється до +18...+20 °С. Опади завтра малоймовірні, але "хвіст" атмосферного фронту все ж може спричинити короткочасний дощ.
Як писали Новини.LIVE, сьогодні сонячна активність прогнозується помірною з ймовірністю спалахів Х-класу. Крім того, зафіксовано 47 сонячних плям.
Водночас Іван Семиліт повідомляв, що погода в Україні на початку травня різко зміниться — по всій країні відчутно потеплішає.