Главная Погода Воздух прогреется до +22°: Диденко ответила, где завтра будет теплее всего

Воздух прогреется до +22°: Диденко ответила, где завтра будет теплее всего

Дата публикации 2 мая 2026 18:22
Погода в Украине 3 мая — где температура воздуха поднимется до +22
Теплая весенняя погода. Фото: Новини.LIVE

В Украине в воскресенье, 3 мая, будет по-настоящему теплая погода. Температура воздуха в некоторых регионах поднимется до +22 °С. Однако ночью еще возможны небольшие заморозки.

Об этом сообщает Новини.LIVE, со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Какой будет погода в Украине 3 мая

Диденко прогнозирует, что этой ночью еще будут легкие заморозки. Однако уже днем ожидается +12...+18 °С, а в западных областях и местами на севере +17...+22 °С.

Дожди в течение дня не предвидится, но небольшие осадки возможны в Черниговской и Киевской областях.

Погода в Україні на 3 травня
Карта дождей на 3 мая. Фото: Наталка Диденко/Facebook

Погода в Киеве 3 мая

В Киеве 3 мая также будет тепло. В столице воздух прогреется до +18...+20 °С. Осадки завтра маловероятны, но "хвост" атмосферного фронта все же может вызвать кратковременный дождь.

Как писали Новини.LIVE, сегодня солнечная активность прогнозируется умеренной с вероятностью вспышек Х-класса. Кроме того, зафиксировано 47 солнечных пятен.

В то же время Иван Семилит сообщал, что погода в Украине в начале мая резко изменится — по всей стране ощутимо потеплеет.

потепление весна погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
