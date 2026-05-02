Погода в Украине 3 мая — где температура воздуха поднимется до +22

Воздух прогреется до +22°: Диденко ответила, где завтра будет теплее всего
В Украине в воскресенье, 3 мая, будет по-настоящему теплая погода. Температура воздуха в некоторых регионах поднимется до +22 °С. Однако ночью еще возможны небольшие заморозки.
Об этом сообщает Новини.LIVE, со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Какой будет погода в Украине 3 мая
Диденко прогнозирует, что этой ночью еще будут легкие заморозки. Однако уже днем ожидается +12...+18 °С, а в западных областях и местами на севере +17...+22 °С.
Дожди в течение дня не предвидится, но небольшие осадки возможны в Черниговской и Киевской областях.
Погода в Киеве 3 мая
В Киеве 3 мая также будет тепло. В столице воздух прогреется до +18...+20 °С. Осадки завтра маловероятны, но "хвост" атмосферного фронта все же может вызвать кратковременный дождь.
Как писали Новини.LIVE, сегодня солнечная активность прогнозируется умеренной с вероятностью вспышек Х-класса. Кроме того, зафиксировано 47 солнечных пятен.
