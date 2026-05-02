Погода в Украине 3 мая — где температура воздуха поднимется до +22

В Украине в воскресенье, 3 мая, будет по-настоящему теплая погода. Температура воздуха в некоторых регионах поднимется до +22 °С. Однако ночью еще возможны небольшие заморозки.

Какой будет погода в Украине 3 мая

Диденко прогнозирует, что этой ночью еще будут легкие заморозки. Однако уже днем ожидается +12...+18 °С, а в западных областях и местами на севере +17...+22 °С.

Дожди в течение дня не предвидится, но небольшие осадки возможны в Черниговской и Киевской областях.

Погода в Киеве 3 мая

В Киеве 3 мая также будет тепло. В столице воздух прогреется до +18...+20 °С. Осадки завтра маловероятны, но "хвост" атмосферного фронта все же может вызвать кратковременный дождь.

