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Приємний сюрприз — в Укргідрометцентрі розповіли, чого очікувати від погоди завтра

2 травня 2024 22:23
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 3 квітня
Люди гуляють парком. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні завтра, 3 травня, буде малохмарною та без опадів. Подекуди стовпчик термометра підніметься до +26 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 3 травня

В Україні 3 травня очікується малохмарна погода без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Вночі очікується температура +6...+11°C, але біля морських узбережжів температура може піднятися до +14 °C.

У денний час температура буде коливатися у межах +18...+23 °C​​​​​​​, проте в Закарпатській області та на півдні країни вона може досягти +26 °C.

У Чернігівській та Сумській областях, а також у Карпатах денна температура буде в межах +15...+20 °C.

Погода в Україні 2 травня. Фото: Укргідрометцентр
Погода в Україні 3 травня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 3 травня

На Київщині 3 травня очікується переважно ясна погода, опадів не передбачається.

Вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься у межах +6...+11 °C, а вдень +18...+23 °C.

У Києві вночі температура буде у межах +8...+10 °C, а вдень +20...+22 °C​​​​​​​.

Погода в Київській області 2 травня. Фото: Укргідрометцентр
Погода в Київській області 3 травня. Фото: Укргідрометцентр

Небезпечні метеорологічні явища в Україні

Синоптики попереджають, що вночі 4 та 5 травня у східних, північно-східних, та південно-східних регіонах України прогнозуються заморозки на рівні ґрунту у межах 0...-3 °C​​​​​​​. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні
Небезпечні метеорологічні явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Пожежна небезпека в Україні

В Укргідрометцентрі попереджають, що 3 травня в більшості регіонів України, за винятком північних областей, Чернівецької, Вінницької, Черкаської та Одеської, очікується високий рівень пожежної небезпеки. 

Пожежна небезпека в Україні. Фото: Укргідрометцентр
Пожежна небезпека в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що народний синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 3 травня.

Раніше ми писали, що синоптики Укргідрометцентру спрогнозували погоду в Україні на тиждень 29 квітня — 3 травня. Переважно по всій території буде тепло, проте в окремих регіонах можуть пройти короткочасні дощі. 

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