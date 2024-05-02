Погода в Украине 3 апреля

Люди гуляют по парку. Фото: Новости.

Погода в Украине завтра, 3 мая, будет облачной и без осадков. Кое-где столбик термометра поднимется до +26 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 3 мая

В Украине 3 мая ожидается облачная погода без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Ночью ожидается температура +6...+11 С°, но у морских побережий температура может подняться до +14 С°.

В дневное время температура будет колебаться в пределах +18...+23 С°, однако в Закарпатской области и на юге страны она может достигнуть +26°С.

В Черниговской и Сумской областях, а также в Карпатах дневная температура будет в пределах +15...+20 °C.

Погода в Украине 3 мая. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 3 мая

В Киевской области 3 мая ожидается преимущественно ясная погода, осадков не предполагается.

Ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +6...+11 С°, а днем +18...+23 С°.

В Киеве ночью температура будет в пределах +8...+10 С°, а днем +20...+22 С°

Погода в Киевской области 3 мая. Фото: Укргидрометцентр

Опасные метеорологические явления в Украине

Синоптики предупреждают, что ночью 4 и 5 мая в восточных, северо-восточных и юго-восточных регионах Украины прогнозируются заморозки на уровне почвы в пределах 0...-3 С°. Объявлен желтый уровень опасности.

Опасные метеорологические явления на Украине. Фото: Укргидрометцентр

Пожарная опасность в Украине

В Укргидрометцентре предупреждают, что 3 мая в большинстве регионов Украины, кроме северных областей, Черновицкой, Винницкой, Черкасской и Одесской, ожидается высокий уровень пожарной опасности.

Пожарная угроза в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что народный синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода 3 мая.

Ранее мы писали, что синоптики Укргидрометцентра спрогнозировали погоду в Украине на неделю 29 апреля — 3 мая. По всей территории будет тепло, однако в отдельных регионах могут пройти кратковременные дожди.