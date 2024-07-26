Магнітні бурі 26 липня — прогноз для метеозалежних

Прогноз магнітних бур на сьогодні — чого очікувати метеозалежним
В п'ятницю, 26 липня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 26 липня
Зазначається, що за останню добу на Сонці сталися вісім спалахів класу С та один спалах класу М2,9. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2,9 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність, імовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 26 липня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 10%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
- Кількість сонячних плям — 50.
Як захистити себе від магнітних бур
Як відомо, магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей і попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.
Щоб зменшити вплив магнітних бур на себе, потрібно дотримуватися наступних дій:
- більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль;
- дотримуватися нормального режиму дня;
- зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
- регулярно та правильно харчуватися;
- не зловживати кофеїном, не пити алкоголь;
- висипатися — спати не менше 7-8 годин;
- більше гуляти й отримувати хороші емоції.
Нагадаємо, в Україну найближчими днями повернеться сильна спека. Температура повітря вдень становитиме до +34 °C.
Окрім того, 26 липня у деяких областях вируватиме негода. У західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській і Миколаївській областях короткочасні дощі та грози, вдень подекуди град і шквали 15–20 м/с.
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