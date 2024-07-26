Магнітні бурі 26 липня — прогноз для метеозалежних

Головний біль у жінки. Фото: freepik.com

В п'ятницю, 26 липня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 26 липня

Зазначається, що за останню добу на Сонці сталися вісім спалахів класу С та один спалах класу М2,9. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2,9 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Жінці погано через магнітні бурі. Фото: freepik.com

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність, імовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 26 липня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 10%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 50.

Як захистити себе від магнітних бур

Як відомо, магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей і попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Щоб зменшити вплив магнітних бур на себе, потрібно дотримуватися наступних дій:

більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль;

дотримуватися нормального режиму дня;

зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

регулярно та правильно харчуватися;

не зловживати кофеїном, не пити алкоголь;

висипатися — спати не менше 7-8 годин;

більше гуляти й отримувати хороші емоції.

Нагадаємо, в Україну найближчими днями повернеться сильна спека. Температура повітря вдень становитиме до +34 °C.

Окрім того, 26 липня у деяких областях вируватиме негода. У західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській і Миколаївській областях короткочасні дощі та грози, вдень подекуди град і шквали 15–20 м/с.