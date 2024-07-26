Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Прогноз магнітних бур на сьогодні — чого очікувати метеозалежним arrow

Прогноз магнітних бур на сьогодні — чого очікувати метеозалежним

26 липня 2024 13:22
Світлана Силенко - Редактор
Магнітні бурі 26 липня — прогноз для метеозалежних
Головний біль у жінки. Фото: freepik.com
Світлана Силенко - Редактор

В п'ятницю, 26 липня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog

Читайте також:

Магнітні бурі 26 липня

Зазначається, що за останню добу на Сонці сталися вісім спалахів класу С та один спалах класу М2,9. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2,9 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

магнітні бурі 26 липня
 Жінці погано через магнітні бурі. Фото: freepik.com

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність, імовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 26 липня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 10%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
  • Кількість сонячних плям — 50.

Як захистити себе від магнітних бур

Як відомо, магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей і попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Щоб зменшити вплив магнітних бур на себе, потрібно дотримуватися наступних дій:

  • більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль;
  • дотримуватися нормального режиму дня;
  • зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
  • регулярно та правильно харчуватися;
  • не зловживати кофеїном, не пити алкоголь;
  • висипатися — спати не менше 7-8 годин;
  • більше гуляти й отримувати хороші емоції.

Нагадаємо, в Україну найближчими днями повернеться сильна спека. Температура повітря вдень становитиме до +34 °C.

Окрім того, 26 липня у деяких областях вируватиме негода. У західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській і Миколаївській областях короткочасні дощі та грози, вдень подекуди град і шквали 15–20 м/с.

погода земля космос Сонце магнітні бурі головний біль

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом

15 липня 2024

12:58 У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу

17 липня 2024

15:07У Китаї бурхливо обговорюють ймовірність інсульту у Сі Цзиньпіна, — ЗМІ