Магнитные бури 26 июля — прогноз для метеозависимых

Прогноз магнитных бурь на сегодня — чего ожидать метеозависимым
В пятницу, 26 июля, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 26 июля
Отмечается, что за последние сутки на Солнце произошли восемь вспышек класса С и одна вспышка класса М2,9. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М2,9 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 26 июля:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 10%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
- Количество солнечных пятен — 50.
Как защитить себя от магнитных бурь
Как известно, магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей и предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на себя, нужно соблюдать следующие действия:
- больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;
- соблюдать нормальный режим дня;
- уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- регулярно и правильно питаться;
- не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь;
- высыпаться — спать не менее 7-8 часов;
- больше гулять и получать хорошие эмоции.
Напомним, в Украину в ближайшие дни вернется сильная жара. Температура воздуха днем будет составлять до +34 °C.
Кроме того, 26 июля в некоторых областях будет непогода. В западных, Житомирской, Винницкой, Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди и грозы, днем местами град и шквалы 15–20 м/с.
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