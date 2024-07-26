Магнитные бури 26 июля — прогноз для метеозависимых

Головная боль у женщины. Фото: freepik.com

В пятницу, 26 июля, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 26 июля

Отмечается, что за последние сутки на Солнце произошли восемь вспышек класса С и одна вспышка класса М2,9. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М2,9 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Женщине плохо из-за магнитных бурь. Фото: freepik.com

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 26 июля:

Возможность малого геомагнитного шторма — 10%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 50.

Как защитить себя от магнитных бурь

Как известно, магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей и предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на себя, нужно соблюдать следующие действия:

больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;

соблюдать нормальный режим дня;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

регулярно и правильно питаться;

не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь;

высыпаться — спать не менее 7-8 часов;

больше гулять и получать хорошие эмоции.

Напомним, в Украину в ближайшие дни вернется сильная жара. Температура воздуха днем будет составлять до +34 °C.

Кроме того, 26 июля в некоторых областях будет непогода. В западных, Житомирской, Винницкой, Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди и грозы, днем местами град и шквалы 15–20 м/с.