Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Прогноз магнитных бурь на сегодня — чего ожидать метеозависимым arrow

Прогноз магнитных бурь на сегодня — чего ожидать метеозависимым

26 июля 2024 13:22
Светлана Силенко - Редактор
Магнитные бури 26 июля — прогноз для метеозависимых
Головная боль у женщины. Фото: freepik.com
Светлана Силенко - Редактор

В пятницу, 26 июля, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog

Читайте также:

Магнитные бури 26 июля

Отмечается, что за последние сутки на Солнце произошли восемь вспышек класса С и одна вспышка класса М2,9. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М2,9 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

магнітні бурі 26 липня
 Женщине плохо из-за магнитных бурь. Фото: freepik.com

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 26 июля:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 10%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
  • Количество солнечных пятен — 50.

Как защитить себя от магнитных бурь

Как известно, магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей и предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на себя, нужно соблюдать следующие действия:

  • больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;
  • соблюдать нормальный режим дня;
  • уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • регулярно и правильно питаться;
  • не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь;
  • высыпаться — спать не менее 7-8 часов;
  • больше гулять и получать хорошие эмоции.

Напомним, в Украину в ближайшие дни вернется сильная жара. Температура воздуха днем будет составлять до +34 °C.

Кроме того, 26 июля в некоторых областях будет непогода. В западных, Житомирской, Винницкой, Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди и грозы, днем местами град и шквалы 15–20 м/с.

погода земля космос Солнце магнитные бури головная боль

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба

17 июля 2024

15:07В Китае бурно обсуждают вероятность инсульта у Си Цзиньпина, — СМИ