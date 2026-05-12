Ризики для метеозалежних високі: прогноз магнітних бур сьогодні

На Землі у вівторок, 12 травня, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується. Можливий сонячний радіаційний шторм, тому метеозалежні можуть відчувати погіршення самопочуття.

Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

Магнітні бурі 12 травня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високомц рівні. За минулу добу на Сонці відбулися п'ять спалахів класу С, які суттєво не впливають на Землю та один спалах класу М5,7. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів.

Спалах М5,7 може спричинити невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від тихого рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою з ймовірністю спалахів М-класу та невеликою ймовірністю спалахів Х-класу.

Сонячна активність на 12 травня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%

Кількість сонячних плям — 36.

Як магнітні бурі впливають на людину

Під час магнітних бурі метеозалежні найчастіше відчувають зміни з боку нервової та серцево-судинної системи. Може з'являтися головний біль, слабкість, запаморочення, сонливість або навпаки — труднощі зі сном.

У такі періоди варто дотримуватися простих порад:

краще висипатися і не перевантажувати себе;

пити достатньо води;

зменшити каву та алкоголь;

більше гуляти на свіжому повітрі;

не перевантажувати нервову систему.

Як писали Новини.LIVE, синоптик Наталка Діденко попереджала, що 13 травня Україну накриє холодний фронт. Завтра знизиться температура повітря та майже у всіх областях будуть дощі.

Водночас сьогодні буде контрастна погода. На тлі весняного тепла до +24°C у багатьох регіонах вируватимуть грози та шквальні вітри.