Риски для метеозависимых высоки: прогноз магнитных бурь сегодня

На Земле во вторник, 12 мая, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается. Возможен солнечный радиационный шторм, поэтому метеозависимые могут чувствовать ухудшение самочувствия.

Магнитные бури 12 мая

В течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли пять вспышек класса С, которые существенно не влияют на Землю и одна вспышка класса М5,7. Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек.

Вспышка М5,7 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет от тихого уровня. Солнечная активность будет оставаться низкой с вероятностью вспышек М-класса и небольшой вероятностью вспышек Х-класса.

Солнечная активность на 12 мая

Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%

Количество солнечных пятен — 36.

Как магнитные бури влияют на человека

Во время магнитных бури метеозависимые чаще всего испытывают изменения со стороны нервной и сердечно-сосудистой системы. Может появляться головная боль, слабость, головокружение, сонливость или наоборот — трудности со сном.

В такие периоды стоит придерживаться простых советов:

лучше высыпаться и не перегружать себя;

пить достаточно воды;

уменьшить кофе и алкоголь;

больше гулять на свежем воздухе;

не перегружать нервную систему.

Как писали Новини.LIVE, синоптик Наталья Диденко предупреждала, что 13 мая Украину накроет холодный фронт. Завтра снизится температура воздуха и почти во всех областях будут дожди.

В то же время сегодня будет контрастная погода. На фоне весеннего тепла до +24°C во многих регионах будут бушевать грозы и шквальные ветры.