Прогноз погоди в Україні на завтра 27 травня від Укргідрометцентра та синоптика Діденко

Люди під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 27 червня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики попереджають про грози, дощі та сильні пориви вітру. По всій території країни оголошено перший рівень небезпеки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та Наталку Діденко.

Прогноз погоди в Україні на 27 червня від Укргідрометцентру

Вночі у північних областях місцями, вдень в Україні повсюди короткочасні дощі. На Прикарпатті, в центральних та південних областях будуть грози.

Погода в Україні 27 травня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер західний, північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, вдень пориви до 20 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +11...+16 °С, вдень +18...+23 °С, на Закарпатті та півдні +23...+28 °С.

Через сильні пориви вітру та грози у центральних, південних областях та на Прикарпатті оголошено перший рівень небезпечності.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні. Фото: Укргідрометцентр

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на завтра від Наталки Діденко

В Україні очікується сильний вітер із штормовими поривами. Територію країни перетинатиме атмосферний фронт із хвилею, тому практично повсюди волога погода з дощами.

Атмосферний фронт. Фото: DWD

Температура повітря на півдні та південному заході +25...+28 °С, на Харківщині, Полтавщині, Сумщині, Луганщині +17...+21 °С. На решті території +20...+23 °С.

У Києві завтра вітряна погода із штормовими поривами північно-західного вітру до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря буде близько +21 °С.

Діденко повідомила, що вже з четверга в Україні очікується похолодання до +12...+18 °С. Водночас тепла погода відновиться на початку червня.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog, погода в Україні цього тижня буде зі зниженням температури повітря. Синоптики прогнозують дощі, грози та сильні пориви вітру.

А в Укргідрометцентрі спростували чутки про аномальну спеку в Україні. Погодні умови на території держави буде формувати прохолодніше повітряне надходження зі Скандинавії.