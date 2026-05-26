Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода Резкое ухудшение погоды: для всей Украины объявлена опасность завтра

Резкое ухудшение погоды: для всей Украины объявлена опасность завтра

Ua ru
Дата публикации 26 мая 2026 23:56
Прогноз погоды в Украине на завтра 27 мая от Укргидрометцентра и синоптика Диденко
Люди под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 27 июня, ожидается с переменной облачностью. Синоптики предупреждают о грозах, дождях и сильных порывах ветра. По всей территории страны объявлен первый уровень опасности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и Наталью Диденко.

Прогноз погоды в Украине на 27 июня от Укргидрометцентра

Ночью в северных областях местами, днем в Украине повсеместно кратковременные дожди. На Прикарпатье, в центральных и южных областях будут грозы.

Прогноз погоди в Україні на 27 травня
Погода в Украине 27 мая. Фото: Укргидрометцентр

Ветер западный, северо-западный со скоростью 7-12 метров в секунду, днем порывы до 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +11...+16 °С, днем +18...+23 °С, на Закарпатье и юге +23...+28 °С.

Читайте также:

Из-за сильных порывов ветра и грозы в центральных, южных областях и на Прикарпатье объявлен первый уровень опасности.

Погода в Україні 27 травня
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине. Фото: Укргидрометцентр

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на завтра от Наталки Диденко

В Украине ожидается сильный ветер со штормовыми порывами. Территорию страны будет пересекать атмосферный фронт с волной, поэтому практически повсеместно влажная погода с дождями.

Прогноз погоди в Україні на 27 травня
Атмосферный фронт. Фото: DWD

Температура воздуха на юге и юго-западе +25...+28 °С, в Харьковской, Полтавской, Сумской, Луганской областях +17...+21 °С. На остальной территории +20...+23 °С.

В Киеве завтра ветреная погода со штормовыми порывами северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха будет около +21 °С.

Диденко сообщила, что уже с четверга в Украине ожидается похолодание до +12...+18 °С. В то же время теплая погода возобновится в начале июня.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog, погода в Украине на этой неделе будет со снижением температуры воздуха. Синоптики прогнозируют дожди, грозы и сильные порывы ветра.

А в Укргидрометцентре опровергли слухи об аномальной жаре в Украине. Погодные условия на территории государства будет формировать более прохладное воздушное поступление из Скандинавии.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации