Прогноз погоды в Украине на завтра 21 мая от Укргидрометцентра

Девушки под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 21 мая, ожидается облачной с прояснениями. В нескольких областях синоптики прогнозируют дожди, грозы и шквалы. Кроме того, в западных регионах будет свежее, чем на остальной территории страны.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 21 мая

Синоптики рассказали, что по-летнему неустойчивую погоду будет обусловливать поле пониженного давления от циклоничности с юга и юго-востока.

Ожидаются кратковременные дожди с грозами, в южных, Днепропетровской, Винницкой, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской и Житомирской областях в отдельных районах ливни, град и шквалы до 20 метров в секунду. Без осадков будет только в северо-восточной части.

Погода в Украине 21 мая. Фото: Укргидрометцентр

Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Читайте также:

Температура воздуха ночью +12...+17 °C, днем +23...+28 °C, на востоке до +31 °C. В западных областях ночью +8...+13 °C, днем +18...+23 °C.

Предупреждение об опасности

В южных, Днепропетровской, Винницкой, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской и Житомирской областях ожидаются грозы, а в отдельных районах град и шквалы. Синоптики объявили первый уровень опасности.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине 21 мая. Фото: Укргидрометцентр

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко, завтра в Украине будут грозы и кратковременные ливни. В то же время в некоторых областях температура повысится до +29 °C.

А глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко сообщила о сокращении водных ресурсов в Украине из-за климатических изменений.