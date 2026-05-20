Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода Ливни и шквалы накроют несколько областей: прогноз Укргидрометцентра

Ливни и шквалы накроют несколько областей: прогноз Укргидрометцентра

Ua ru
Дата публикации 20 мая 2026 17:21
Прогноз погоды в Украине на завтра 21 мая от Укргидрометцентра
Девушки под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 21 мая, ожидается облачной с прояснениями. В нескольких областях синоптики прогнозируют дожди, грозы и шквалы. Кроме того, в западных регионах будет свежее, чем на остальной территории страны.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 21 мая

Синоптики рассказали, что по-летнему неустойчивую погоду будет обусловливать поле пониженного давления от циклоничности с юга и юго-востока.

Ожидаются кратковременные дожди с грозами, в южных, Днепропетровской, Винницкой, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской и Житомирской областях в отдельных районах ливни, град и шквалы до 20 метров в секунду. Без осадков будет только в северо-восточной части.

Прогноз погоди в Україні на 21 травня
Погода в Украине 21 мая. Фото: Укргидрометцентр

Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Читайте также:

Температура воздуха ночью +12...+17 °C, днем +23...+28 °C, на востоке до +31 °C. В западных областях ночью +8...+13 °C, днем +18...+23 °C.

Предупреждение об опасности

В южных, Днепропетровской, Винницкой, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской и Житомирской областях ожидаются грозы, а в отдельных районах град и шквалы. Синоптики объявили первый уровень опасности.

Погода в Україні 21 травня
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине 21 мая. Фото: Укргидрометцентр

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко, завтра в Украине будут грозы и кратковременные ливни. В то же время в некоторых областях температура повысится до +29 °C.

А глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко сообщила о сокращении водных ресурсов в Украине из-за климатических изменений.

погода Укргидрометцентр погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации