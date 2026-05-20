Прогноз погоди в Україні на завтра 21 травня від Укргідрометцентру

Погода в Україні завтра, 21 травня, очікується хмарною з проясненнями. У декількох областях синоптики прогнозують дощі, грози та шквали. Крім того, у західних регіонах буде свіжіше, ніж на решті території країни.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 21 травня

Синоптики розповіли, що по-літньому нестійку погоду буде зумовлювати поле зниженого тиску від циклонічності з півдня та південного сходу.

Очікуються короткочасні дощі з грозами, у південних, Дніпропетровській, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській та Житомирській областях в окремих районах зливи, град та шквали до 20 метрів на секунду. Без опадів буде лише у північно-східній частині.

Погода в Україні 21 травня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер переважно північно-східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +12...+17 °C, вдень +23...+28 °C, на сході до +31 °C. У західних областях вночі +8...+13 °C, вдень +18...+23 °C.

Попередження про небезпеку

У південних, Дніпропетровській, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській та Житомирській областях очікуються грози, а в окремих районах град та шквали. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні 21 травня. Фото: Укргідрометцентр

Як писали Новини.LIVE з посиланням на синоптика Наталку Діденко, завтра в Україні будуть грози та короткочасні зливи. Водночас у деяких областях температура підвищиться до +29 °C.

А очільниця Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко повідомила про скорочення водних ресурсів в Україні через кліматичні зміни.