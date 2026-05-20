Прогноз погоди в Україні на завтра 21 травня від Укргідрометцентру

Зливи та шквали накриють декілька областей: прогноз Укргідрометцентру
Погода в Україні завтра, 21 травня, очікується хмарною з проясненнями. У декількох областях синоптики прогнозують дощі, грози та шквали. Крім того, у західних регіонах буде свіжіше, ніж на решті території країни.
Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.
Погода в Україні 21 травня
Синоптики розповіли, що по-літньому нестійку погоду буде зумовлювати поле зниженого тиску від циклонічності з півдня та південного сходу.
Очікуються короткочасні дощі з грозами, у південних, Дніпропетровській, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській та Житомирській областях в окремих районах зливи, град та шквали до 20 метрів на секунду. Без опадів буде лише у північно-східній частині.
Вітер переважно північно-східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.
Температура повітря вночі +12...+17 °C, вдень +23...+28 °C, на сході до +31 °C. У західних областях вночі +8...+13 °C, вдень +18...+23 °C.
Попередження про небезпеку
У південних, Дніпропетровській, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській та Житомирській областях очікуються грози, а в окремих районах град та шквали. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на синоптика Наталку Діденко, завтра в Україні будуть грози та короткочасні зливи. Водночас у деяких областях температура підвищиться до +29 °C.
А очільниця Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко повідомила про скорочення водних ресурсів в Україні через кліматичні зміни.