Прогноз погоды в Украине на завтра 1 мая от Укргидрометцентра и Натальи Диденко

Май начнется с заморозков: прогноз погоды в Украине на завтра
Погода в Украине завтра, 1 мая, ожидается с ночными заморозками. Кроме того, местами возможны осадки. В то же время днем температура воздуха повысится до +13 °C.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.
Погода в Украине на завтра от Укргидрометцентра
Погоду в Украине будет определять гребень повышенного атмосферного давления, связанный с антициклоном, центр которого расположен над Германией.
В некоторых районах Левобережья и Крыма днем возможны небольшие дожди.
Над Украиной сохраняется холодная воздушная масса, в результате чего ночью в большинстве областей ожидаются заморозки 0...-3 °C. На юге заморозки будут только на поверхности почвы.
Днем температура воздуха повысится до +8...+13 °C.
Синоптики объявили в большинстве регионов Украины второй уровень опасности из-за заморозков, а в южных областях — первый уровень из-за снижения температуры на поверхности почвы.
Погода на 1 мая от Наталки Диденко
Синоптик отметила, что ночью ожидается +1...+4 °C, заморозки продолжатся. Днем температура воздуха повысится до +8...+11 °C, а на юге и на северо-западе — +10...+13 °C.
Дожди будут местами на севере, в центре и на востоке Украины. На западе и юге существенных осадков не предвидится.
В Киеве завтра местами возможен небольшой дождь. Там температура воздуха днем будет около +10 °C.
Синоптик Диденко отметила, что 2-3 мая в Украине ощутимо потеплеет.
"2-3 мая максимальная температура в Украине составит +12...+16 °C, а на западе местами +18...+22 °C", — добавила она.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на МВД, на днях в Украине бушевала непогода, в результате которой погибли три человека. Сильные порывы ветра нанесли больше всего разрушений в Днепропетровской, Хмельницкой и Киевской областях.
Ранее в Укргидрометцентре сообщили, что в мае ожидается более прохладная погода, чем обычно. В частности, средняя температура составит +12...+15 °С.