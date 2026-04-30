Главная Погода Май начнется с заморозков: прогноз погоды в Украине на завтра

Май начнется с заморозков: прогноз погоды в Украине на завтра

Дата публикации 30 апреля 2026 22:23
Прогноз погоды в Украине на завтра 1 мая от Укргидрометцентра и Натальи Диденко
Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 1 мая, ожидается с ночными заморозками. Кроме того, местами возможны осадки. В то же время днем температура воздуха повысится до +13 °C.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине на завтра от Укргидрометцентра

Погоду в Украине будет определять гребень повышенного атмосферного давления, связанный с антициклоном, центр которого расположен над Германией.

Прогноз погоди в Україні на 1 травня
Погода в Украине 1 мая. Фото: Укргидрометцентр

В некоторых районах Левобережья и Крыма днем возможны небольшие дожди.

Над Украиной сохраняется холодная воздушная масса, в результате чего ночью в большинстве областей ожидаются заморозки 0...-3 °C. На юге заморозки будут только на поверхности почвы.

Днем температура воздуха повысится до +8...+13 °C.

Синоптики объявили в большинстве регионов Украины второй уровень опасности из-за заморозков, а в южных областях — первый уровень из-за снижения температуры на поверхности почвы.

Заморозки в Україні 1 травня
Предупреждение об опасности в Украине 1 мая. Фото: Укргидрометцентр

Погода на 1 мая от Наталки Диденко

Синоптик отметила, что ночью ожидается +1...+4 °C, заморозки продолжатся. Днем температура воздуха повысится до +8...+11 °C, а на юге и на северо-западе — +10...+13 °C.

Прогноз погоди в Україні на 1 травня
Прогноз погоды в Украине на 1 мая. Фото: Meteopost

Дожди будут местами на севере, в центре и на востоке Украины. На западе и юге существенных осадков не предвидится.

В Киеве завтра местами возможен небольшой дождь. Там температура воздуха днем будет около +10 °C.

Синоптик Диденко отметила, что 2-3 мая в Украине ощутимо потеплеет.

"2-3 мая максимальная температура в Украине составит +12...+16 °C, а на западе местами +18...+22 °C", — добавила она.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на МВД, на днях в Украине бушевала непогода, в результате которой погибли три человека. Сильные порывы ветра нанесли больше всего разрушений в Днепропетровской, Хмельницкой и Киевской областях.

Ранее в Укргидрометцентре сообщили, что в мае ожидается более прохладная погода, чем обычно. В частности, средняя температура составит +12...+15 °С.

