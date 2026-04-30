Прогноз погоди в Україні на завтра 1 травня від Укргідрометцентру та Наталки Діденко

Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 1 травня, очікується із нічними заморозками. Крім того, місцями можливі опади. Водночас вдень температура повітря підвищиться до +13 °C.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні на завтра від Укргідрометцентру

Погоду в Україні визначатиме гребінь підвищеного атмосферного тиску, пов’язаний з антициклоном, центр якого розташований над Німеччиною.

Погода в Україні 1 травня. Фото: Укргідрометцентр

У деяких районах Лівобережжя та Криму вдень можливі невеликі дощі.

Над Україною зберігається холодна повітряна маса, внаслідок чого вночі у більшості областей очікуються заморозки 0...-3 °C. На півдні заморозки будуть лише на поверхні ґрунту.

Вдень температура повітря підвищиться до +8...+13 °C.

Синоптики оголосили у більшості регіонів України другий рівень небезпеки через заморозки, а в південних областях — перший рівень через зниження температури на поверхні ґрунту.

Попередження про небезпеку в Україні 1 травня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на 1 травня від Наталки Діденко

Синоптик зазначила, що вночі очікується +1...+4 °C, заморозки продовжаться. Вдень температура повітря підвищиться до +8...+11 °C, а на півдні та на північному заході — +10...+13 °C.

Прогноз погоди в Україні на 1 травня. Фото: Meteopost

Дощі будуть місцями на півночі, у центрі та на сході України. На заході та півдні істотних опадів не передбачається.

У Києві завтра місцями можливий невеликий дощ. Там температура повітря вдень буде близько +10 °C.

Синоптик Діденко зауважила, що 2-3 травня в Україні відчутно потеплішає.

"2-3 травня максимальна температура в Україні становитиме +12...+16 °C, а на заході подекуди +18...+22 °C", — додала вона.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на МВС, днями в Україні вирувала негода, внаслідок якої загинули троє людей. Сильні пориви вітру завдали найбільше руйнувань на Дніпропетровщині, Хмельниччині та Київщині.

Раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що у травні очікується прохолодніша погода, ніж зазвичай. Зокрема, середня температура становитиме +12...+15 °С.