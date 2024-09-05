Прогноз погоды в Украине на выходные 7 и 8 сентября

Люди гуляют в дождь. Фото: УНИАН

Погода в Украине в субботу, 7 сентября, будет теплой и без осадков. Однако уже в воскресенье, 8 сентября, восточные и северные регионы накроют грозы и дожди.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

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Погода в Украине 7 сентября

В субботу, 7 сентября, на всей территории страны сохранится безоблачная погода без осадков. Ветер будет дуть с востока со скоростью 7-12 м/с. Температурные показатели ночью будут колебаться в пределах +15…+20 °С, а в северных и восточных регионах будет немного прохладнее — +10…+15 °С. Днем будет теплая погода с температурой от +25 до +30 °С.

Температурная карта 7 сентября. Фото: Метеопост

Погода в Украине 8 сентября

В воскресенье, 8 сентября, на большинстве территории Украины осадков не прогнозируется, однако в Крыму и в отдельных районах южных областей возможны дожди с грозами. Ветер будет дуть с востока со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью составит +13…+18 °С, а в северных и восточных областях ожидается +9…+14 °С. Днем температура будет колебаться в пределах +23…+28 °С.