Прогноз погоди в Україні на вихідні 7 та 8 вересня

Люди гуляють під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні у суботу, 7 вересня, буде теплою та без опадів. Проте вже у неділю, 8 вересня, східні та північні регіони накриють грози та дощі.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

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Погода в Україні 7 вересня

У суботу, 7 вересня, на всій території країни збережеться малохмарна погода без опадів. Вітер дутиме зі сходу зі швидкістю 7-12 м/с. Температурні показники вночі коливатимуться в межах +15…+20 °С, а у північних та східних регіонах буде трохи прохолодніше — +10…+15 °С. Вдень очікується тепла погода з температурою від +25 до +30 °С.

Температурна карта 7 вересня. Фото: Метеопост

Погода в Україні 8 вересня

У неділю, 8 вересня, на більшості території України опадів не прогнозується, проте у Криму та окремих районах південних областей можливі дощі з грозами. Вітер дутиме зі сходу зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі становитиме +13…+18 °С, а в північних і східних областях очікується — +9…+14 °С. Вдень температура коливатиметься в межах +23…+28 °С.