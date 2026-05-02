Прогноз погоды в Украине на завтра 3 мая от Укргидрометцентра

Погода в Украине завтра, 3 мая, ожидается с переменной облачностью. Синоптики предупреждают о ночных заморозках до -3 °С. В то же время днем температура воздуха стремительно повысится.

Прогноз погоды в Украине на 3 мая

В течение суток синоптики осадков не предвидят. Ветер будет юго-западный, а на юго-востоке северо-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +1...+6 °С, на поверхности почвы заморозки 0...-3 °С, а днем +11...+16 °С. В западных и большинстве северных областей ночью будет +3...+8 °С, а днем +16...+21 °С.

Опасные метеорологические явления по Украине

Ночью в центральных, южных, восточных и Сумской области ожидаются заморозки на поверхности почвы до -3 °С. Синоптики объявили первый уровень опасности.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр, в мае этого года ожидается более прохладная погода, чем обычно. Количество осадков будет в пределах нормы.

А в Центре прогнозирования космической погоды сообщили, что в этом месяце геомагнитная ситуация в целом будет оставаться спокойной. В то же время вероятны слабые магнитные бури.