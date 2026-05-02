Головна Погода Вночі заморозки, а вдень +21 °С: прогноз погоди на завтра

Дата публікації: 2 травня 2026 18:47
Прогноз погоди в Україні на завтра 3 травня від Укргідрометцентру
Люди на вулиці в сонячну погоду. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 3 травня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики попереджають про нічні заморозки до -3 °С. Водночас вдень температура повітря стрімко підвищиться.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Україні на 3 травня

Упродовж доби синоптики опадів не передбачають. Вітер буде південно-західний, а на південному сході північно-східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Погода в Україні 3 травня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі +1...+6 °С, на поверхні ґрунту заморозки 0...-3 °С, а вдень +11...+16 °С. У західних та більшості північних областей вночі буде +3...+8 °С, а вдень +16...+21 °С.

Небезпечні метеорологічні явища по Україні

Вночі в центральних, південних, східних та Сумській області очікуються заморозки на поверхні ґрунту до -3 °С. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності.

Заморозки в Україні 3 травня
Попередження про заморозки в Україні 3 травня. Фото: Укргідрометцентр

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр, у травні цього року очікується прохолодніша погода, ніж зазвичай. Кількість опадів буде у межах норми.

А у Центрі прогнозування космічної погоди повідомили, що цього місяця геомагнітна ситуація загалом залишатиметься спокійною. Водночас ймовірні слабкі магнітні бурі.

Альбіна Зарічна - Редактор
Альбіна Зарічна
