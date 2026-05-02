Прогноз погоди в Україні на завтра 3 травня від Укргідрометцентру

Вночі заморозки, а вдень +21 °С: прогноз погоди на завтра
Погода в Україні завтра, 3 травня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики попереджають про нічні заморозки до -3 °С. Водночас вдень температура повітря стрімко підвищиться.
Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.
Прогноз погоди в Україні на 3 травня
Упродовж доби синоптики опадів не передбачають. Вітер буде південно-західний, а на південному сході північно-східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.
Температура повітря вночі +1...+6 °С, на поверхні ґрунту заморозки 0...-3 °С, а вдень +11...+16 °С. У західних та більшості північних областей вночі буде +3...+8 °С, а вдень +16...+21 °С.
Небезпечні метеорологічні явища по Україні
Вночі в центральних, південних, східних та Сумській області очікуються заморозки на поверхні ґрунту до -3 °С. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр, у травні цього року очікується прохолодніша погода, ніж зазвичай. Кількість опадів буде у межах норми.
А у Центрі прогнозування космічної погоди повідомили, що цього місяця геомагнітна ситуація загалом залишатиметься спокійною. Водночас ймовірні слабкі магнітні бурі.